كلام فى الكورة
يقترب من الرحيل.. التطورات الأخيرة في انضمام إندريك إلى أولمبيك ليون

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:10 م 19/12/2025 تعديل في 10:15 م
إندريك

إندريك

كشفت تقارير إعلامية، عن التطورات الأخيرة حول مصير إندريك لاعب فريق ريال مدريد، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن الملكي في الفترة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، في منشور له عبر حسابه الرسمي على إكس: "قصة إندريك مع أولمبيك ليون قد تكون حقيقية في الفترة المقبلة، ريال مدريد وليون يضعان اللمسات الأخيرة في تفاصيل رحيل اللاعب إلى الدوري الفرنسي".

ووفقًا لرومانو، فإن صفقة انتقال اللاعب إلى أولمبيك ليون ستكون على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو من نهاية الموسم الجاري، في حين أن ريال مدريد لا يرغب في إضافة بند خيار الشراء بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب.

ويأتي ذلك في ظل المشاركة القليلة بالنسبة للاعب في الموسم الجاري مع تشابي ألونسو، حيث لم يلعب المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عامًا سوى 99 دقيقة موزعة على 3 مباريات فقط.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية أشارت إلى أن ليون بدأ محادثاته مع ريال مدريد هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتقدم المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على رحيل اللاعب قبل بداية شهر يناير.

ويأتي ذلك في ظل بعض التقارير الإسبانية الأخرى التي أكدت أن ريال مدريد قد يعرقل رحيل اللاعب، بسبب نقص الخيارات الهجومية، ولكن المؤشرات الأولية في التواصل بين الطرفين، فسيرحل اللاعب إلى الدوري الفرنسي للمشاركة مع أولمبيك ليون وفقًا للتقارير الفرنسية.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الفرنسي الدوري الإسباني إندريك أولمبيك ليون

