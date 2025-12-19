شدد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على رغبة فريقه في إنهاء العام الحالي بنتيجة إيجابية، بعد فترة مضطربة على مستوى الأداء والنتائج.

ويتأخر ريال مدريد بفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وتعرض لهزيمتين في دوري أبطال أوروبا أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

لكن النتائج الأخيرة أعادت الفريق للانتصارات، بعدما تغلب على ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الدوري الإسباني، ثم تالافيرا بكأس ملك إسبانيا 3-2.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل مباراة إشبيلية في الجولة 17 من الدوري الإسباني: "إنه اللقاء الأخير هذا العام، وهذا الجدول الصعب تضطرنا لخوض الكثير من المباريات.

وأضاف: "نريد أن ننهي العام بشكل جيد، نحصد الانتصار الثالث تواليا، ونبدأ العام الجديد بمشاعر جيدة، وطاقة وتفاؤل للتحديات القادمة".

وأوضح: "نواجه منافسا صعبا، إشبيلية فريق يتطلب الكثير لمواجهته، فهم يلعبون كثيرا بطريقة واحد ضد واحد، ومتأهبون دائما للثنائيات، لكننا سنلعب على أرضنا، ونريد أن يستمتع المشجعون بالمباراة".

وتم تعيين ألونسو مدربا لريال مدريد قبل بداية الموسم الحالي، بعد نجاحه مع باير ليفركوزن، ولكن منصبه أصبح مهددا بسبب الأداء المهتز، لكن المدرب الإسباني واثق من أنه لا يزال يحظى بدعم إدارة النادي.

وعن علاقته بإدارة ريال مدريد قال تشابي: "من البداية ومن أول محادثة بيننا، ونحن على علاقة جيدة، وثقة واحترام وأعجاب ".

وأتم: "نعلم ماهية هذا المشروع، والأهداف المنشودة، فالمطالب كبيرة، لكن الطريق لا يزال طويلا، لذا ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى ليست كذلك، نحن على وشك آخر مباراة في العام، وسنبدأ العام الجديد بعزيمة".