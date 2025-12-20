تشهد الجولة 17 من الدوري الإسباني حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام غريمه ريال مدريد الذي تراجع للوصافة مؤخرا بعدما كان في مقدمة الترتيب.

ماذا ينتظر ريال مدريد في الجولة 17 من الدوري الإسباني؟

سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة قوية عندما يواجه إشبيلية بعد غد السبت في مباراة يسعى من خلالها لتقليص الفارق بينه وبين برشلونة ولو بشكل مؤقت.

ويرغب الريال في تحقيق الفوز لكي يقلص الفارق بينه وبرشلونة إلى نقطة، وانتظار هدية فياريال في إيقاف سلسلة انتصارات برشلونة بالدوري.

ويدخل الريال بمعنويات مرتفعة بعدما عبر إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا عقب فوزه على تالافيرا دي لارينا 3-2 أمس الأربعاء.

وكان الفوز الذي حققه الريال في الكأس هو ثاني انتصار على التوالي للفريق في كافة المسابقات وذلك بعد هزيمتين متتاليتين.

ولكن مهمة الريال لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل الرغبة الاكيدة لفريق إشبيلية في تحقيق الفوز هو الآخر، من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ويسعى إشبيلية لمصالحة جماهيره من خلال هذه المباراة بعدما ودع الفريق منافسات كأس ملك إسبانيا عقب خسارته أمام ألافيس بهدف نظيف أمس الأربعاء.

ويدخل الفريق الأندلسي المباراة بعدما تفادى الخسارة في آخر مباراتين له بالدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في الأخرى ما يعطي الفريق دفعة قبل مواجهة الريال.

ماذا ينتظر برشلونة في الجولة 17 من الدوري الإسباني؟

تتجه الأنظار صوب ملعب "لا سيراميكا"، يوم الأحد المقبل، حيث يستعد فياريال، صاحب المركز الثالث بـ35 نقطة، لاستضافة برشلونة.

وتكشف الأرقام عن أفضلية واضحة لبرشلونة في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، ففي آخر 10 مباريات جمعت بينهما، حقق فياريال 3 انتصارات فقط، مقابل 7 انتصارات للبارسا.

ومع ذلك يعد فياريال من أقوى الفرق على ملعبه، إذ تجنب الخسارة في 90 في المئة من آخر 30 مباراة له على أرضه في الدوري، وخرج بشباك نظيفة في 10 من آخر 25 مواجهة.

في المقابل، يواصل برشلونة تقديم مستويات ثابتة، حيث تجنب الخسارة في 12 من آخر 15 مباراة بجميع المسابقات، وخارج ملعبه، فاز في 9 من آخر 15 مباراة، وبقي دون هزيمة في 26 من آخر 30 مواجهة.

ويدخل فياريال اللقاء بعدما حقق 3 انتصارات و3 هزائم في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، ولكنه سيكون أمام ضغوط كبيرة بعد خسارته أمام راسينج سانتاندير 1-2 أمس الأربعاء وخروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا.

في المقابل، يعيش برشلونة فترة مثالية، بعدما فاز في مبارياته الست الأخيرة، بكافة المسابقات، من بينها فوزه على جوادلاخارا بهدفين نظيفين وتأهله لدور الثمانية في كأس ملك إسبانيا.