تقارير تكشف.. هل ضيع ريال مدريد موهبة بايرن ميونخ مجانا؟

يبدو أن نادي ريال مدريد، لم تكن لديه نظرة بعيدة المدى، تسببت في فقدانه لموهبة بايرن ميونخ لينارت كارل، المتوهج بشدة تحت قيادة البلجيكي فينسنت كومباني.

لينارت كارل صاحب الـ17 عامًا، يعد أحد مفاجآت الموسم الحالي، بعدما تمكن من إثبات نفسه كأحد العناص الأساسية والمؤثرة في تشكيل بايرن ميونخ بالموسم الحالي.

لينارت كارل موهبة بايرن ميونخ

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن موهبة بايرن ميونخ تمت دعوته من قبل عندما كان يبلغ 10 أعوام فقط، لخوض تدريب تجريبي على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في يونيو 2018.

لينارت كارل خضع إلى اختيار مع ريال مدريد، عندما كان في العاشرة من عمره، وبالفعل تأهل للمرحلة التالية، لتتم دعوته والسماح له باللعب على ملعب سانتياجو برنابيو.

تألق لينارت كارل في الاختبارات دفع ريال مدريد للتعاقد معه، لكن الاتفاق لم يتم، حيث إن الأمر كان يتعلق بالتفاوض على عقود لصالح وكلات تمثيل كبيرة، مما أدى لفشل الاتفاق.

وأثناء ما كان لينارت كارل يختبر في ريال مدريد، كان يلعب في الفئات السنية مع نادي آينتراخت فرانكفورت، قبل أن يخوض تجربة مع فيكتوريا أشافنبورج، وبعدها إلى بايرن ميونخ في صيف 2022.

وقدم الموهبة صاحب الـ17 عامًا، بصمة واضحة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، حيث إنه خاض 20 مباراة، بدأ أساسيًا في نصفهم، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.