المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير تكشف.. هل ضيع ريال مدريد موهبة بايرن ميونخ مجانا؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:53 ص 20/12/2025
لينارت كارل

لينارت كارل لاعب بايرن ميونخ

يبدو أن نادي ريال مدريد، لم تكن لديه نظرة بعيدة المدى، تسببت في فقدانه لموهبة بايرن ميونخ لينارت كارل، المتوهج بشدة تحت قيادة البلجيكي فينسنت كومباني.

لينارت كارل صاحب الـ17 عامًا، يعد أحد مفاجآت الموسم الحالي، بعدما تمكن من إثبات نفسه كأحد العناص الأساسية والمؤثرة في تشكيل بايرن ميونخ بالموسم الحالي.

لينارت كارل موهبة بايرن ميونخ

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن موهبة بايرن ميونخ تمت دعوته من قبل عندما كان يبلغ 10 أعوام فقط، لخوض تدريب تجريبي على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في يونيو 2018.

لينارت كارل خضع إلى اختيار مع ريال مدريد، عندما كان في العاشرة من عمره، وبالفعل تأهل للمرحلة التالية، لتتم دعوته والسماح له باللعب على ملعب سانتياجو برنابيو.

تألق لينارت كارل في الاختبارات دفع ريال مدريد للتعاقد معه، لكن الاتفاق لم يتم، حيث إن الأمر كان يتعلق بالتفاوض على عقود لصالح وكلات تمثيل كبيرة، مما أدى لفشل الاتفاق.

وأثناء ما كان لينارت كارل يختبر في ريال مدريد، كان يلعب في الفئات السنية مع نادي آينتراخت فرانكفورت، قبل أن يخوض تجربة مع فيكتوريا أشافنبورج، وبعدها إلى بايرن ميونخ في صيف 2022.

وقدم الموهبة صاحب الـ17 عامًا، بصمة واضحة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، حيث إنه خاض 20 مباراة، بدأ أساسيًا في نصفهم، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد بايرن ميونخ فينسنت كومباني لينارت كارل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg