مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

جالاتا سراي يتحرك لضم مدافع ريال مدريد في يناير

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:56 ص 20/12/2025 تعديل في 11:34 ص
روديجر

أنطونيو روديجر

كشفت تقارير صحفية عن مساعي نادي جلطة سراي التركي، للحصول على خدمات النجم الألماني، أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني.

ويواصل جلطة سراي سعيه لتعزيز خط دفاعه، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل أزمة الإصابات وتراجع مستوى اللاعبين الاحتياطيين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "aspor" التركية، فإن نادي جلطة سراي، يتطلع إلى تعزيز خط دفاعه لضمان تحقيق نتائج مميزة في دوري أبطال أوروبا، ويتصدر قائمة أهدافه المدافع الألماني أنطونيو روديجر، ذي الـ32 عامًا.

وينوي جلطة سراي التحرك نحو ضم روديجر، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث يخطط النادي التركي لزيارة النادي الإسباني في يناير.

ويرغب رئيس نادي جلطة سراي، دورسون أوزبك، الذي كلف وكيل أعماله جورج جاردي بإتمام الصفقة، في الحصول على خدمات النجم الألماني، قبل يونيو.

وأتم التقرير أن الألماني ليروي ساني، زميل روديجر في المنتخب الألماني، سيساهم في إقناع لاعب ريال مدريد بالموافقة على خطوة الانتقال لبطل تركيا.

وشهد الموسم الحالي مشاركة روديجر في 6 مباريات فقط، بين الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وغاب عن معظم لقاءات الموسم، لمعاناته من الإصابة.

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

