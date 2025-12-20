جالاتا سراي يتحرك لضم مدافع ريال مدريد في يناير

كشفت تقارير صحفية عن مساعي نادي جلطة سراي التركي، للحصول على خدمات النجم الألماني، أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني.

ويواصل جلطة سراي سعيه لتعزيز خط دفاعه، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل أزمة الإصابات وتراجع مستوى اللاعبين الاحتياطيين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "aspor" التركية، فإن نادي جلطة سراي، يتطلع إلى تعزيز خط دفاعه لضمان تحقيق نتائج مميزة في دوري أبطال أوروبا، ويتصدر قائمة أهدافه المدافع الألماني أنطونيو روديجر، ذي الـ32 عامًا.

وينوي جلطة سراي التحرك نحو ضم روديجر، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث يخطط النادي التركي لزيارة النادي الإسباني في يناير.

ويرغب رئيس نادي جلطة سراي، دورسون أوزبك، الذي كلف وكيل أعماله جورج جاردي بإتمام الصفقة، في الحصول على خدمات النجم الألماني، قبل يونيو.

وأتم التقرير أن الألماني ليروي ساني، زميل روديجر في المنتخب الألماني، سيساهم في إقناع لاعب ريال مدريد بالموافقة على خطوة الانتقال لبطل تركيا.

وشهد الموسم الحالي مشاركة روديجر في 6 مباريات فقط، بين الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وغاب عن معظم لقاءات الموسم، لمعاناته من الإصابة.