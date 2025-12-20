المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

تقرير: هويسن يعود إلى تشكيل ريال مدريد رفقة زميل جديد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:23 م 20/12/2025
هويسن

دين هويسن

كشفت تقارير عن عودة المدافع دين هويسن، لاعب نادي ريال مدريد، إلى تشكيل الفريق الأساسي لمباراة إشبيلية، التي من المقرر أن تقام اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مباريات مسابقة الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب سانتياجو بيرنابيو.

هويسن يعود إلى تشكيل ريال مدريد

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن دين هويسن لاعب ريال مدريد، سيعود إلى تشكيل فريقه الأساسي خلال مباراة إشبيلية، بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي تعرض لها المدافع، والتي أبعدته عن المشاركة لمدة تقارب 3 أسابيع.

وتأتي عودة هويسن إلى ريال مدريد في الوقت المناسب، إذ ضربت الإصابات الخط الخلفي للميرنجي خلال الفترة الأخيرة، لكنه سيزامل روديجر في مباراة إشبيلية وهو ما لم يعتد عليه.

وشارك هويسن إلى جانب ميليتاو في أكثر من مناسبة سويًا، إلا أن الأخير سيكون خارج المواجهة أمام إشبيلية على خلفية الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليزامل المدافع الإسباني صديقًا جديدًا وهو روديجر.

هويسن خاض 16 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري، بواقع 1236 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، بينما حصل على 4 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية دين هويسن

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

