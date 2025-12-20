تقرير: هويسن يعود إلى تشكيل ريال مدريد رفقة زميل جديد

كشفت تقارير عن عودة المدافع دين هويسن، لاعب نادي ريال مدريد، إلى تشكيل الفريق الأساسي لمباراة إشبيلية، التي من المقرر أن تقام اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مباريات مسابقة الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب سانتياجو بيرنابيو.

هويسن يعود إلى تشكيل ريال مدريد

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن دين هويسن لاعب ريال مدريد، سيعود إلى تشكيل فريقه الأساسي خلال مباراة إشبيلية، بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي تعرض لها المدافع، والتي أبعدته عن المشاركة لمدة تقارب 3 أسابيع.

وتأتي عودة هويسن إلى ريال مدريد في الوقت المناسب، إذ ضربت الإصابات الخط الخلفي للميرنجي خلال الفترة الأخيرة، لكنه سيزامل روديجر في مباراة إشبيلية وهو ما لم يعتد عليه.

وشارك هويسن إلى جانب ميليتاو في أكثر من مناسبة سويًا، إلا أن الأخير سيكون خارج المواجهة أمام إشبيلية على خلفية الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليزامل المدافع الإسباني صديقًا جديدًا وهو روديجر.

هويسن خاض 16 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري، بواقع 1236 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، بينما حصل على 4 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.