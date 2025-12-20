تحدث المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن مباراة الفريق أمام فياريال، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويضرب فريق برشلونة موعدًا مع نظيره فياريال، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مباريات الدوري الإسباني، وينطلق اللقاء في الخامسة والربع مساءً.

تصريحات هانسي فليك

استهل هانسي فليك، مدرب برشلونة، تصريحاته قائلًا: "كل مباراة هي الأهم، لكننا سنواجه فريقًا ذا فلسفة وأسلوب لعب مباشر، إنهم فريق رائع وقد تطوروا كثيرًا في السنوات الأخيرة، إنهم يقدمون أداءً مميزًا".

وانتقل سريعًا للحديث عن بيدري، قائلًا: "بيدري لن يكون متاحًا، أنا لست سعيدًا بهذا، إنه مصاب، أعتقد أنه سيكون جاهزًا لمباراة إسبانيول، يعاني من مشاكل في أوتار الركبة، لكن المخاطرة كبيرة جدًا قد يلعب، لكن المخاطرة كبيرة".

وأضاف: "علينا الاعتناء به وإخضاعه للعلاج، لا يمكننا المخاطرة، هذا هو الخيار الأفضل حاليًا، نحتاجه في المباريات القادمة ضد إسبانيول وكأس السوبر، علينا التأقلم لأن لدينا الكثير من اللاعبين المميزين في الفريق".

وقال عن عدم لعب المباراة في ميامي: "هذا هو الواقع، لا أفكر في الأمر، أنا سعيد باللعب في فياريال، إنه قرار رابطة الدوري الإسباني، وأنا أتقبله".

وأكمل: "أستطيع القول إن عام 2025 كان عامًا مميزًا وناجحًا بالنسبة لي ولفريقي والنادي، أنا سعيد جدًا في برشلونة، لكن كل ذلك أصبح من الماضي، علينا مواصلة العمل لتحقيق النجاح مجددًا، كانت الألقاب هذا الموسم رائعة، لكن علينا الاستمرار".

وواصل: "ليفاندوفسكي جاهز للعب، وهو خيار متاح غدًا، لن نخاطر به في الكأس بإمكانه اللعب، وهذا خبر سار".

وزاد فليك بخصوص مستقبله: "سنة ونصف مدة طويلة بالنسبة لمدرب، أنا سعيد جدًا بالعمل في هذا النادي، مع ديكو وجميع العاملين، طاقمي رائع، وديكو مذهل، وعلاقتي به ممتازة، أنا هنا بفضل الرئيس، ومن المهم أن أحظى بثقته، بالنسبة لي، لا مانع من البقاء سنة ونصف أخرى، لكن بقاء الرئيس يؤثر عليّ أيضًا".

واستكمل عن حول غياب رافينيا عن تشكيلة الفيفا المثالية: "بالنسبة لي، هذا أمر لا يُصدق، ليس الأمر جللاً لأنني لا أُفكر كثيراً في ماهية التشكيلة المثالية، لكن قرار الفيفا مُثير للسخرية، عندما رأيت أن رافينيا ليس ضمن التشكيلة، شعرتُ بالذهول".

وأتم: "لقد كان لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا الموسم الماضي، سجّل 22 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، في البطولة الأهم، إذا نظرنا إلى أهدافه وتمريراته الحاسمة وتأثيره، فسنجد أنه أمرٌ مذهل، هذا ليس عدلاً بحقه، إنه أمرٌ مُثير للسخرية، لا أُصدق أنه ليس ضمن أفضل تشكيلة في العالم".