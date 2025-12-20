حرص فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على توجيه رسالة قوية إلى لاعبي الفريق، على هامش الاحتفال بأعياد الميلاد، محذرًا من الوقوع في فخ الرضا عن الذات، بعد نجاحات الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وركز بيريز في خطابه على ضرورة الاتحاد والالتزام القيم التي بُني عليها تاريخ النادي وأسطورته، متجنّباً الحديث عن قضية برشلونة وخوسيه نيجريرا التي أثارت جدلاً واسعًا في الفترة الأخيرة.

ويعيش ريال مدريد لحظة صعبة هذه الموسم، وذلك قبل المباراة الأخيرة في العام، في ظل عودة تشابي ألونسو إلى دائرة الانتقادات، بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق.

تصريحات بيريز رئيس ريال مدريد

وقال فلورنتينو بيريز وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد عشنا واحدة من أزهى مراحل تاريخنا، حيث حققنا 58 لقبًا خلال الـ15 عامًا الماضية، منها 30 في كرة القدم و28 في كرة السلة".

وأضاف: "لكن في ريال مدريد لا يمكننا الوقوع في فخ الرضا عن النفس، فنحن مطالبون كل عام بالعمل حتى اللحظة الأخيرة من أجل مواصلة تغذية هذا الشعور العالمي الذي يُعرف بالمدريدية".

وواصل: "هنا يجب القتال حتى النهاية، وهذا ما أطلبه منكم، ألا يستسلم أحدًا وهو يرتدي هذا القميص حتى آخر لحظة في كل مباراة، وأن يُقدَّم كل ما لديكم داخل أرض الملعب".

وأتم: "نثق في مجهودكم وموهبتكم، ونحن على يقين بأن اتحاد الجميع سيمكننا من تحقيق التحديات القادمة، أتمنى لكم أعيادًا سعيدة برفقة عائلاتكم وأحبائكم".

ويخوض ريال مدريد مباراة هامة وقوية ضد إشبيلية، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإسباني.