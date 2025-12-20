أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة الرسمية، من أجل مواجهة إشبيلية، اليوم السبت، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإسباني 2025-2026.

ويتأخر ريال مدريد بفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وتعرض لهزيمتين في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

لكن النتائج الأخيرة أعادت الفريق لسكة الانتصارات، بعدما تغلب على ديبورتيفو ألافيس (2-1) في الدوري الإسباني، ثم على تالافيرا بكأس ملك إسبانيا (3-2).

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

حراس المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري

خط الدفاع: ديفيد ألابا - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلان ميندي - دين هويسن - دييجو خيمينيز

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - سيستيرو - تياجو بيتارش.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو - ماستانتوونو

وشهدت قائمة النادي الملكي غياب 7 لاعبين بارزين، وهم: كارفاخال - أرنولد - ميليتاو - فالفيردي - إبراهيم - كاريراس - إندريك

بينما عاد الثلاثي ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، عقب تعافيهم من الإصابة بشكل كامل.