الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

7 غيابات وعودة ثلاثي بارز.. قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:34 م 20/12/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة الرسمية، من أجل مواجهة إشبيلية، اليوم السبت، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإسباني 2025-2026.

ويتأخر ريال مدريد بفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وتعرض لهزيمتين في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

لكن النتائج الأخيرة أعادت الفريق لسكة الانتصارات، بعدما تغلب على ديبورتيفو ألافيس (2-1) في الدوري الإسباني، ثم على تالافيرا بكأس ملك إسبانيا (3-2).

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

حراس المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري

خط الدفاع: ديفيد ألابا - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلان ميندي - دين هويسن - دييجو خيمينيز

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - سيستيرو - تياجو بيتارش.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو - ماستانتوونو

وشهدت قائمة النادي الملكي غياب 7 لاعبين بارزين، وهم: كارفاخال - أرنولد - ميليتاو - فالفيردي - إبراهيم - كاريراس - إندريك

بينما عاد الثلاثي ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، عقب تعافيهم من الإصابة بشكل كامل.

ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية قائمة ريال مدريد

