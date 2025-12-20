المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: مخاوف في برشلونة حول حجم إصابة بيدري.. وغياب آخر محتمل

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:29 م 20/12/2025
فليك وبيدري

بيدري لاعب برشلونة

تسافر بعثة فريق برشلونة إلى فياريال، وسط مخاوف تحيط بنجم الوسط، بيدري، الذي لن يرافقهم لخوض المباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة فياريال ضد برشلونة، من المقرر أن تقام الساعة 5:15 مساء غد الأحد، على ملعب لا سيراميكا، لحساب الجولة الـ18 من الليجا.

مخاوف حول إصابة بيدري

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة سيسافر إلى فياريال، وسط مخاوف من أن تكون إصابة بيدري أخطر من المتوقع.

برشلونة خاض الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة فياريال، في موعد مغاير على عكس المعتاد، حيث تدرب عصرًا بدلًا من الصباح، قبل السفر إلى كاستيون.

وغاب بيدري عن تدريبات برشلونة، كما أن هانسي فليك المدير الفني أكد في المؤتمر الصحفي، غياب اللاعب عن المباراة، وسط حاجة اللاعب إلى الراحة.

وأوضحت "سبورت" أن هناك مخاوف حول غياب بيدري عن مباراة إسبانيول، المقرر لها 3 يناير المقبل، حيث إن فليك لن يجازف بمشاركة اللاعب، في ظل معاناته من مشاكل عضلية بالساق.

ويعاني برشلونة من غيابات في مباراة فياريال منها على مستوى خط الهجوم، لعدم جاهزية روبرت ليفاندوفسكي بنسبة 100%.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني بيدري إصابة بيدري

