مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

رسميًا.. برشلونة يعلن غياب بيدري عن مباراة فياريال

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:12 م 20/12/2025
بيدري

بيدري

أعلن نادي برشلونة، غياب بيدري عن مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام فياريال، غدًا الأحد في تمام الخامسة والربع على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه، أنه سيتم استبعاد بيدري من مباراة فياريال غدًا الأحد.

وأوضح البيان أن غياب بيدري سيكون إجراء احترازي؛ بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية.

وأكد بيان برشلونة الرسمي، أن بيدري سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة إسبانيول بشكل طبيعي.

وقال هانز فليك المدير الفني للفريق قد قال خلال المؤتمر الصحفي: " بيدري لن يكون متاحا في مباراة فياريال، مشاركته ستكون مخاطرة كبيرة، وقد يغيب لشهرين في حال تفاقمت الإصابة".

ويُعد بيدري من أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في برشلونة هذا الموسم، لذلك غيابه يكون مشكلة بالنسبة للفريق الكتالوني.

وشارك بيدري في 19 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع 6 آخرين.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة. 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال بيدري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
حرس الحدود

حرس الحدود

38

جاء هدف حرس الحدود الأول بعد كرة عرضية ويفشل الدفاع في ابعاد الكرة وتصل لمحمد بيومي ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

52

توتنهام يلعب على الدفاع المنظم مع الاعتماد على المرتدات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
