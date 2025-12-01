رسميًا.. برشلونة يعلن غياب بيدري عن مباراة فياريال

أعلن نادي برشلونة، غياب بيدري عن مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام فياريال، غدًا الأحد في تمام الخامسة والربع على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه، أنه سيتم استبعاد بيدري من مباراة فياريال غدًا الأحد.

وأوضح البيان أن غياب بيدري سيكون إجراء احترازي؛ بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية.

وأكد بيان برشلونة الرسمي، أن بيدري سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة إسبانيول بشكل طبيعي.

وقال هانز فليك المدير الفني للفريق قد قال خلال المؤتمر الصحفي: " بيدري لن يكون متاحا في مباراة فياريال، مشاركته ستكون مخاطرة كبيرة، وقد يغيب لشهرين في حال تفاقمت الإصابة".

ويُعد بيدري من أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في برشلونة هذا الموسم، لذلك غيابه يكون مشكلة بالنسبة للفريق الكتالوني.

وشارك بيدري في 19 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع 6 آخرين.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة.