تحدث هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، عن مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام فياريال، غدًا الأحد في تمام الخامسة والربع على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي: "كل مباراة هي الأهم، كل مباراة صعبة، لكننا نلعب ضد فريق عظيم، يتمتع بفلسفة لعب واضحة، وكرة قدم مباشرة، وأسلوب جيد، أهنئ المدرب والفريق، لقد تحسنوا كثيرًا ويقدمون أداءً رائعًا".

"بيدري؟، لا، لن يكون متاحًا. لستُ سعيدًا بذلك، لكن هذا هو الواقع. إنه مصاب، لكنه سيكون جاهزًا للمباراة القادمة ضد إسبانيول. يعاني من مشكلة في ربلة الساق، بإمكانه اللعب، لكن المخاطرة كبيرة، ومن الأفضل له أن يرتاح".

وأضاف: "الأمر ليس خطيرًا، لكنه يحتاج إلى المتابعة والعلاج. هذا هو الوضع، لا يمكنه اللعب، لن نخاطر بإصابة في أوتار الركبة، سيكون متاحًا لمباراة إسبانيول وكأس السوبر؛ نحتاجه في يناير، وهناك لاعبون مميزون آخرون في الفريق".

وأشار إلى: "هذا هو الواقع، أنا سعيد باللعب في مباراة فياريال، وأتقبل قرار عدم إقامة المباراة في ميامي".

وشدد: "لقد كان هذا العام الأكثر روعة ونجاحًا بالنسبة لي، حياتي هنا رائعة، لكن علينا الآن أن نتحدث عن المستقبل حتى يستمر على هذا المنوال، لقد وضعنا أهدافًا، وألقاب العام الماضي رائعة، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام".

ليفاندوفسكي: "إنه جاهز للعب، وهو خيار متاح لمباراة الغد، لم نكن نرغب في المخاطرة في مباراة الكأس، ولا في مباراة الدوري الإسباني الأخيرة، إنه متاح ويمكنه اللعب. هذه أخبار جيدة."

تجديد عقدي؟: "سنة ونصف كمدرب مدة طويلة، أنا سعيد بوجودي في هذا النادي، والعمل مع ديكو، والجهاز الفني، والفريق، وجميع أفراد الجهاز الفني رائعون، عمل ديكو مذهل، والرئيس هو السبب في وجودي هنا، ومن المهم أن نتحلى بالثقة، ونحن نشعر بها، سنرى ما سيحدث بعد الانتخابات، من الرائع أن أكون هنا لمدة سنة ونصف، لكن هذا الأمر متأثر بقرار الرئيس، وأرغب في مواصلة العمل هنا، لكن علينا أن نتحمل مسؤولية أدائنا وفوزنا بالألقاب، آمل أن نضمن النجاح في الموسم المقبل".

واستطرد: "من الجيد أن يتمتع الفريق بالسيطرة والاستقرار، وقد رأينا ذلك، لعب إريك جارسيا كلاعب ارتكاز دفاعي، وفرينكي يدرك ذلك، إنه يريد اللعب، لكنه لاعب متميز ومهم. من الجيد وجود لاعبين يرفعون مستوى الجودة، أنت بحاجة إلى الجودة والمنافسة، والجميع جاهز ومستعد، ونريد الفوز على فياريال، ستكون مهمة صعبة، لكنني أؤمن بجودة اللاعبين".

وتابع: "فياريال سيكون لديه دافع لتعويض هزيمته في الكأس، ونحن نعلم مدى صعوبة اللعب ضد فريق من دوري أدنى؛ لقد عانينا أمامهم أيضًا، ويبذل اللاعبون الصغار قصارى جهدهم."

وأردف: "أعتقد أن مارك كاسادو يستطيع اللعب على الجهة اليمنى كظهير، لكنه أقرب إلى لاعب ارتكاز دفاعي أو لاعب وسط شامل، من المهم بالنسبة لي وجود المزيد من اللاعبين في هذا المركز، هو غير راضٍ تمامًا عن دقائق لعبه، لكن هذا برشلونة، فريق يضم لاعبين مميزين والجميع يرغب في المشاركة".

وشدد: "علينا التركيز على الأهم، على الفريق، لكننا جميعًا بشر ولدينا مشاعر. إذا لم يلعب أحدهم، أتحدث معه، أشرح له أسباب عدم حصوله على دقائق لعب كافية. أو يأتي اللاعبون للتحدث معي. مكتبي مفتوح. أنا هنا لمساعدة اللاعبين على التطور، ومن المهم التحدث. لكن يجب على الفريق أن يلعب كفريق واحد."

وأتم: "لا أريد أن أُفضّل أحداً على الآخر، لكن غياب رافينيا عن تشكيلة فيفا العالمية أمرٌ يُثير استغرابي، يبدو الأمر مُثيرًا للسخرية، كان تأثير رافينيا على الفريق هائلًا، نرى أهدافه، مبارياته، تمريراته الحاسمة، كان أدائه مذهلاً، ومن المُثير للسخرية أنه ليس ضمن التشكيلة العالمية، هذا ليس عدلاً، ويجب أن أقول ذلك، لا أُصدّق ذلك".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة.