مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

فليك: كنا نتمنى مواجهة فياريال في ميامي.. واستبعاد رافينيا من تشكيل فيفا مثير للسخرية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:05 م 20/12/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

فليك

تحدث هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، عن مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام فياريال، غدًا الأحد في تمام الخامسة والربع على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي: "كل مباراة هي الأهم، كل مباراة صعبة، لكننا نلعب ضد فريق عظيم، يتمتع بفلسفة لعب واضحة، وكرة قدم مباشرة، وأسلوب جيد، أهنئ المدرب والفريق، لقد تحسنوا كثيرًا ويقدمون أداءً رائعًا".

"بيدري؟، لا، لن يكون متاحًا. لستُ سعيدًا بذلك، لكن هذا هو الواقع. إنه مصاب، لكنه سيكون جاهزًا للمباراة القادمة ضد إسبانيول. يعاني من مشكلة في ربلة الساق، بإمكانه اللعب، لكن المخاطرة كبيرة، ومن الأفضل له أن يرتاح".

وأضاف: "الأمر ليس خطيرًا، لكنه يحتاج إلى المتابعة والعلاج. هذا هو الوضع، لا يمكنه اللعب، لن نخاطر بإصابة في أوتار الركبة، سيكون متاحًا لمباراة إسبانيول وكأس السوبر؛ نحتاجه في يناير، وهناك لاعبون مميزون آخرون في الفريق".

وأشار إلى: "هذا هو الواقع، أنا سعيد باللعب في مباراة فياريال، وأتقبل قرار عدم إقامة المباراة في ميامي".

وشدد: "لقد كان هذا العام الأكثر روعة ونجاحًا بالنسبة لي، حياتي هنا رائعة، لكن علينا الآن أن نتحدث عن المستقبل حتى يستمر على هذا المنوال، لقد وضعنا أهدافًا، وألقاب العام الماضي رائعة، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام".

ليفاندوفسكي: "إنه جاهز للعب، وهو خيار متاح لمباراة الغد، لم نكن نرغب في المخاطرة في مباراة الكأس، ولا في مباراة الدوري الإسباني الأخيرة، إنه متاح ويمكنه اللعب. هذه أخبار جيدة."

تجديد عقدي؟: "سنة ونصف كمدرب مدة طويلة، أنا سعيد بوجودي في هذا النادي، والعمل مع ديكو، والجهاز الفني، والفريق، وجميع أفراد الجهاز الفني رائعون، عمل ديكو مذهل، والرئيس هو السبب في وجودي هنا، ومن المهم أن نتحلى بالثقة، ونحن نشعر بها، سنرى ما سيحدث بعد الانتخابات، من الرائع أن أكون هنا لمدة سنة ونصف، لكن هذا الأمر متأثر بقرار الرئيس، وأرغب في مواصلة العمل هنا، لكن علينا أن نتحمل مسؤولية أدائنا وفوزنا بالألقاب، آمل أن نضمن النجاح في الموسم المقبل".

واستطرد: "من الجيد أن يتمتع الفريق بالسيطرة والاستقرار، وقد رأينا ذلك، لعب إريك جارسيا كلاعب ارتكاز دفاعي، وفرينكي يدرك ذلك، إنه يريد اللعب، لكنه لاعب متميز ومهم. من الجيد وجود لاعبين يرفعون مستوى الجودة، أنت بحاجة إلى الجودة والمنافسة، والجميع جاهز ومستعد، ونريد الفوز على فياريال، ستكون مهمة صعبة، لكنني أؤمن بجودة اللاعبين".

وتابع: "فياريال سيكون لديه دافع  لتعويض هزيمته في الكأس، ونحن نعلم مدى صعوبة اللعب ضد فريق من دوري أدنى؛ لقد عانينا أمامهم أيضًا، ويبذل اللاعبون الصغار قصارى جهدهم."

وأردف: "أعتقد أن مارك كاسادو يستطيع اللعب على الجهة اليمنى كظهير، لكنه أقرب إلى لاعب ارتكاز دفاعي أو لاعب وسط شامل، من المهم بالنسبة لي وجود المزيد من اللاعبين في هذا المركز، هو غير راضٍ تمامًا عن دقائق لعبه، لكن هذا برشلونة، فريق يضم لاعبين مميزين والجميع يرغب في المشاركة".

وشدد: "علينا التركيز على الأهم، على الفريق، لكننا جميعًا بشر ولدينا مشاعر. إذا لم يلعب أحدهم، أتحدث معه، أشرح له أسباب عدم حصوله على دقائق لعب كافية. أو يأتي اللاعبون للتحدث معي. مكتبي مفتوح. أنا هنا لمساعدة اللاعبين على التطور، ومن المهم التحدث. لكن يجب على الفريق أن يلعب كفريق واحد."

وأتم: "لا أريد أن أُفضّل أحداً على الآخر، لكن غياب رافينيا عن تشكيلة فيفا العالمية أمرٌ يُثير استغرابي، يبدو الأمر مُثيرًا للسخرية، كان تأثير رافينيا على الفريق هائلًا، نرى أهدافه، مبارياته، تمريراته الحاسمة، كان أدائه مذهلاً، ومن المُثير للسخرية أنه ليس ضمن التشكيلة العالمية، هذا ليس عدلاً، ويجب أن أقول ذلك، لا أُصدّق ذلك".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني فليك رافينيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
حرس الحدود

حرس الحدود

38

جاء هدف حرس الحدود الأول بعد كرة عرضية ويفشل الدفاع في ابعاد الكرة وتصل لمحمد بيومي ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

52

توتنهام يلعب على الدفاع المنظم مع الاعتماد على المرتدات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
