كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 0
22:00
أرسنال

أرسنال

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

تشكيل ريال مدريد.. مبابي ورودريجو وفينيسيوس يقودون هجوم إشبيلية في الدوري الإسباني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:26 م 20/12/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية مساء اليوم في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية، في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسن، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

مقاعد البدلاء: لونين، سيرجيو ميستري، ديفيد ألابا، كامافنيجا، جونزالو، داني سيبايوس، فيرلاند ميندي، سيسترو، ماستانتونو، خيمينيز، تياجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة. 

بينما يحتل إشبيلية المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.

 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية مبابي تشابي ألونسو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 0
أرسنال

أرسنال

16

سيطرة من لاعبي أرسنال على الكرة بعد تمريرات وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
