أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية مساء اليوم في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية، في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسن، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

مقاعد البدلاء: لونين، سيرجيو ميستري، ديفيد ألابا، كامافنيجا، جونزالو، داني سيبايوس، فيرلاند ميندي، سيسترو، ماستانتونو، خيمينيز، تياجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.

بينما يحتل إشبيلية المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.