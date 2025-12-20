المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فليحتفل ألونسو بأعياد الميلاد.. ريال مدريد ينهي 2025 بفوز مثير على إشبيلية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:02 ص 21/12/2025 تعديل في 12:09 ص
فاز ريال مدريد بنتيجة 2-0 أمام إشبيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ريال مدريد وإشبيلية، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

هدفا ريال مدريد جاءا عن طريق جود بيلينجهام، وكيليان مبابي.

وأنهى ريال مدريد عام 2025 بفوزه على إشبيلية، حيث إنه لن يلعب أي مباراة أخرى خلال هذا العام.

وبتلك النتيجة، يرفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 20 في المركز التاسع.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة 7، هدد إيزاك مهاجم برشلونة مرمى ريال مدريد من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 17، هدد كيليان مبابي مرمى إشبيلية لأول مرة من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وسدد دين هويسن ضربة رأسية قوية من كرة عرضية من رودريجو، لكنها مرت فوق المرمى في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 38، أرسل رودريجو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بيلينجهام بتسديدة في المرمى وتسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 53، تصدي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لتسديدة إيزاك روميرو من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة رمية تماس من الجهة اليمنى.

وأهدر إيزاك روميرو هدف لإشبيلية بعد انفراد تام بالمرمى، لكنها صوب الكرة في يد كورتوا في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 58، صوب مبابي ضربة رأسية في القائم لمرمى إشبيلية بعد كرة عرضية من رودريجو.

وفي الدقيقة 68، حصل ماركاو لاعب إشبيلية على بطاقة حراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة 78، منع القائم رودريجو من هدف جديد لريال مدريد، حيث صوب كرة قوية تصدى لها ثم ترتطم الكرة في القائم ويشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 85، حصل مبابي على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، لينبري لها ويسجلها في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد إثر دفع بيلينجهام داخل منطقة الجزاء، لكنها عاد إلى تقنية الفار ليلغي اللعبة في الدقيقة 90+3.

 

 

ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية

