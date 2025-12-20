ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية

فاز ريال مدريد بنتيجة 2-0 أمام إشبيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ريال مدريد وإشبيلية، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وبتلك النتيجة، يرفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 20 في المركز التاسع.

وحافظ ريال مدريد، على لحاقه ببرشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة - 43 نقطة

2- ريال مدريد - 42 نقطة

3- فياريال - 35 نقطة

4- أتلتيكو مدريد - 34 نقطة

5- إسبانيول - 30 نقطة

6- ريال بيتيس - 25 نقطة

7- سلتا فيجو - 23 نقطة

8- أتلتيك بلباو - 23 نقطة

9- إشبيلية - 20 نقطة

10- خيتافي - 20 نقطة

لمعرفة جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا.. اضغط هنا