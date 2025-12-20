المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشابي ألونسو: نحن ننتقد أنفسنا دائمًا.. وهناك عوامل كثيرة أثرت علينا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:59 ص 21/12/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن أداء فريقه أمام إشبيلية لم يكن على المستوى المطلوب.

وفاز ريال مدريد أمام إشبيلية، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم بالأمس في الجولة الـ17 في الدوري الإسباني.

وقال تشابي ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "سنأخذ بعض الوقت للتحليل والتأمل، كان علينا الفوز، لقد كان موقفًا صعبًا نعلم أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ونريد أن نبدأ العام بدايةً موفقة".

هجوم الجماهير على فينيسيوس؟: "للجماهير حرية التعبير عن آرائها، لكنها كانت مباراة صعبة، أُقدّر مستوى الفريق الحالي، ومع هذه الغيابات، سنستغل هذا الوقت للراحة والعودة بقوة".

وأضاف:"لقد كنا جميعًا نودع بعضنا البعض في غرفة تبديل الملابس؛ لم نتحدث عن الأمر".

وأوضح: "أنا لا أصنع عناوين الأخبار، نحن نعرف وضعنا الحالي، نحن ننتقد أنفسنا وندرك أننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل؛ هذا ليس مستوانا، وبإمكاننا تقديم أداء أفضل".

وشدد: "كانت الأولوية هي الفوز، لم تسر بعض الأمور كما هو مخطط لها، بالنظر إلى ما حققناه من انتصارات وما حققناه حتى الآن، علينا الآن أن نواصل هذا النجاح بالتحسين والتطوير".

وأوضح: "عندما لا تكون الكرة بحوزتنا، علينا تغيير الإيقاع، وأن نكون أكثر مباشرة، بعد هذه الأسابيع، بذل اللاعبون قصارى جهدهم، فالفيردي، أسينسيو، كامافينجا أنا لست راضيًا عن مستوى اليوم لأننا سنتحسن في المستقبل عندما نتعافى".

وأشار إلى: "مبابي دائمًا يسعى لإحداث تأثير، وهذا أمر رائع لزملائه في الفريق. إنه إنجاز تاريخي؛ أهنئه عليه وأتمنى له كل التوفيق في عام 2026.

وأتم: "هناك عوامل كثيرة، ضغط العمل الكبير يعني زيادة خطر الإصابة، حدث ذلك مع ميليتاو مؤخرًا، على سبيل المثال، هذا يُؤثر علينا سلبًا بشكل كبير، علينا أن نكون مبدعين ونُوظّف اللاعبين في مراكز غير معتادة عليهم، أُقدّر ذلك".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد إشبيلية تشابي ألونسو

