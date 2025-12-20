المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مبابي بعد معادلة رونالدو: هذا إنجاز مذهل.. وأردت مشاركته معه بالاحتفال مثله

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:35 ص 21/12/2025 تعديل في 11:08 ص
مبابي

مبابي

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بعد معادلة الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل مبابي في انتصار ريال مدريد على إشبيلية (2-0)، ليعادل الرقم القياسي لرونالدو، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في عام واحد لريال مدريد برصيد 59 هدفاً.

تصريحات مبابي

وقال مبابي في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية: "إنه يوم مميز لأنه عيد ميلادي، منذ صغري كنت أقول إن حلمي هو أن ألعب مباراة احترافية في عيد ميلادي، ومع ريال مدريد نادي أحلامي فزنا بالمباراة لأنها كانت مهمة للغاية، كان هدفنا إنهاء العام بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "معادلة رونالدو؟ هذا إنجاز مذهل، هذه أول سنة لي أحقق فيها إنجازاً مماثلاً لإنجاز كريستيانو مثلي الأعلى، أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد، وأيقونة كرة القدم العالمية، إنه لشرف عظيم لي، أردتُ أن أُشيد به لأنه كان دائماً لطيفاً معي، لطالما أثنى على ريال مدريد وكيفية التأقلم، أنا سعيد جداً بتسجيل الأهداف لريال مدريد والفوز بالمباراة".

وأكمل: "الاحتفال على طريقة رونالدو؟ هذا له، عادةً ما أحتفظ به لنفسي، لكنني أردت مشاركته معه، كان مثلي الأعلى في طفولتي وتربطني به علاقة طيبة للغاية، فهو صديق الآن، أطيب تمنياتي لكريستيانو وجميع مشجعي ريال مدريد".

وأتم مبابي تصريحاته: "سنأخذ الآن استراحة للراحة وقضاء الوقت مع عائلاتنا، وسنعود في عام 2026 متلهفين للفوز بالألقاب، سنبدأ بكأس السوبر الإسباني أول لقب في الموسم بات وشيكاً، وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد".

