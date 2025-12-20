أثار فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الجدل مرة أخرى بسبب استبداله في مباراة إشبيلية بالدوري الإسباني، ولكن هذه المرة لم يكن ذلك أمام جماهير سانتياجو برنابيو كما حدث في يوم الكلاسيكو أمام برشلونة، بل أمام 57 مليون متابع له على إنستجرام.

واختتم نادي ريال مدريد عام 2025، بالانتصار على إشبيلية بنتيجة (2-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وانزعج فينيسيوس من صافرات الاستهجان التي سمعها عند خروجه من الملعب، وقام النجم البرازيلي بتغيير صورة حسابه على إنستجرام بعد وقت قصير من إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة ريال مدريد وإشبيلية، وفي خضم اللحظة، وبعد 10 دقائق فقط من صافرة النهاية ومن داخل غرفة الملابس، حذف فينيسيوس صورة له وهو يحمل قميص ريال مدريد، واستبدلها بصورة له وهو يلعب مع منتخب بلاده.

وغادر صاحب القميص رقم 7 في ريال مدريد أرض الملعب في الدقيقة 83 وسط صافرات استهجان وبعض التصفيق من جماهير مدريد، ما كشف عن انقسام واضح في الآراء.

وسرعان ما ردّ النجم البرازيلي بهذه الخطوة المثيرة للجدل التي لم تؤدِّ إلا إلى صبّ الزيت على النار في علاقته مع جماهير سانتياجو برنابيو، كما نشر أيضًا صورتين من مباراة إشبيلية مرفقتين بثلاث نقاط فقط.

في الواقع، أجرى فينيسيوس هذا التغيير بسرعة كبيرة لدرجة أن صورة ملفه الشخصي القديمة كانت لا تزال تظهر في خاصية "الاستوري" عندما شارك الصورتين من مباراة إشبيلية.

علاقة متوترة مع البرنابيو وتشابي ألونسو

لا يسير عام 2025 على ما يرام بالنسبة لفينيسيوس الذي لا يعيش أفضل فتراته مع جماهير ريال مدريد ولا مع مدربهم، صافرات الاستهجان التي وُجّهت للنجم البرازيلي كانت واضحة وتعكس سلوكه هذا الموسم.

وكانت إشاراة فينيسيوس تجاه تشابي ألونسو خلال الكلاسيكو نقطة تحوّل، لكن هناك حوادث أخرى أيضًا لم تلقَ استحسانًا داخل أروقة سانتياجو برنابيو.

لم تلقَ ضحكات النجم البرازيلي على مقاعد البدلاء عندما سجّل تالافيرا هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 2-3 استحسان جماهير ريال مدريد التي باتت الآن غير متسامحة تمامًا مع اللاعب، خاصة أنه لا يُحدث الفارق داخل الملعب أيضًا، كما أن مرور الفريق بـ14 مباراة دون تحقيق الفوز لا يساعد فينيسيوس على استعادة ثقة وإيمان جماهير البرنابيو.

وتُعد هذه الخطوة الأخيرة، المتمثلة في إزالة صورته بقميص ريال مدريد من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فصلًا جديدًا في الخلاف المستمر بين فينيسيوس والجماهير، وفي الوقت نفسه، لا يزال النجم البرازيلي لم يجدّد عقده حتى الآن.

