تقارير: ريال مدريد يستبعد التعاقد مع هالاند

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وارتبط هالاند بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، في أكثر من مناسبة، خاصة مع رحيل بيب جوارديولا المرتقب عن تدريب الفريق السماوي.

ووفقًا لبرنامج أل تشيرنجيتو، فإن ريال مدريد يستبعد التعاقد مع هالاند، حيث إنه خيارًا غير مطروحًا في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد لا يرغب في ضم هالاند، إذ أنه يرى أن كيليان مبابي يفعل ما يحتاجه النادي.

ويرتبط هالاند بعقد طويل الأمد مع نادي مانشستر سيتي، يستمر لمدة 9 سنوات، حيث ينتهي في 2034.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن هالاند لديه بندًا في عقده يسمح له بالرحيل في حال تلقيه عرضًا من نادي ريال مدريد.

وشارك هالاندفي في 25 مباراة رفقة مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 4 آخرين.

وكانت شبكة ذا أثلتيك، قد كشفت في وقت سابق، عن إمكانية رحيل بيب جوارديولا عن تدريب نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.