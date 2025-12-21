المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تمزق جزئي في الرباط الصليبي.. برشلونة يعلن إصابة أندرياس كريستنسن

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:42 م 21/12/2025
كريستنسن

كريستنسن

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع الفريق، بالرباط الصليبي.

وتعرض أندرياس كريستنسن للإصابة بالرباط الصليبي، خلال تدريبات النادي الكتالوني استعدادا لمباراة فياريال.

ويلتقي نادي برشلونة مع نظيره فياريال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

إصابة كريستنسن بالرباط الصليبي

وقال نادي برشلونة في بيانه: "أُصيب أندرياس كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وهي إصابة لحقت به عرضيًا خلال حصة التدريب يوم السبت نتيجة حركة خاطئة".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "وبعد إجراء الفحوصات، تم اختيار العلاج التحفظي. وسيعتمد وقت التعافي التقريبي على مدى تحسن حالة اللاعب".

جدير بالذكر أن أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة في إجمالي 17 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم هدف وحيد.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني كريستنسن

