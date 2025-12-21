المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

تشكيل برشلونة.. غياب بيدري ويامال يزامل رافينيا أمام فياريال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:36 م 21/12/2025 تعديل في 05:07 م
برشلونة

برشلونة

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي لمباراة اليوم الأحد، ضد منافسه فياريال، ببطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلاً على فياريال، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة، من عمر الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لا سيراميكا".

ويدخل رجال المدرب هانز فليك المباراة المقبلة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على جوادالاخارا (2-0) في الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

يتواجد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فياريال المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد إسبانيول

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إريك جارسيا؛ فيرمين لوبيز.

في الهجوم: لامين يامال، رافينيا، فيران توريس.

وتشهد مباراة اليوم غياب كل من داني أولمو وبابلو جافي، بسبب معاناتهم من الإصابة، بينما تأجلت عودة الأوروجوياني رونالد أراوخو لقائمة الفريق إلى المباراة التالية والتي تقام ضد إسبانيول، عقب عودة اللاعب إلى التدريبات.

وفي مفاجأة صادمة، لم يتدرب نجم خط الوسط بيدري جونزاليس، مع الفريق الكتالوني، بسبب معاناته من إرهاق عضلي، وذكرت صحيفة "سبورت" أنه غاب كإجراءً احترازيًا.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
فياريال

فياريال

0 1
برشلونة

برشلونة

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة على فياريال بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
