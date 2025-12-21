أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي لمباراة اليوم الأحد، ضد منافسه فياريال، ببطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلاً على فياريال، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة، من عمر الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لا سيراميكا".

ويدخل رجال المدرب هانز فليك المباراة المقبلة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على جوادالاخارا (2-0) في الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

يتواجد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فياريال المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد إسبانيول

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إريك جارسيا؛ فيرمين لوبيز.

في الهجوم: لامين يامال، رافينيا، فيران توريس.

وتشهد مباراة اليوم غياب كل من داني أولمو وبابلو جافي، بسبب معاناتهم من الإصابة، بينما تأجلت عودة الأوروجوياني رونالد أراوخو لقائمة الفريق إلى المباراة التالية والتي تقام ضد إسبانيول، عقب عودة اللاعب إلى التدريبات.

وفي مفاجأة صادمة، لم يتدرب نجم خط الوسط بيدري جونزاليس، مع الفريق الكتالوني، بسبب معاناته من إرهاق عضلي، وذكرت صحيفة "سبورت" أنه غاب كإجراءً احترازيًا.