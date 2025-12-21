انتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزًا عريضًا على حساب جيرونا، بثلاثة أهداف دون رد، في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أقيمت مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد على ملعب "مونيتيليفي" ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد يكتسح جيرونا بثلاثية

ضم تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي: "أوبلاك، روجيري، يورينتي، هانكو، بوبيل، كوكي، باريوس، جوليانو، نيكو، سورلوث، ألفاريز".

أحرز كوكي هدف التقدم في وقت مبكر لصالح أتلتيكو مدريد أمام جيرونا، بحلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وعزز كونور جالاجير من تقدم الروخي بلانكوس، بإحراز الهدف الثاني ضد جيرونا، في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول.

واختتم أنطوان جريزمان ثلاثية أتلتيكو مدريد في شباك جيرونا، خلال الدقيقة 2+90 من عمر الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، يرتقي أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 37 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما تجمد رصيد جيرونا عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر، وهو أول مراكز الهبوط، عقب خوض 17 جولة حتى الآن.