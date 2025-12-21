كشفت تقارير صحيفة، عن مفاجأة كبرى، بشأن موقف نادي ليفربول من إصابة المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك، أمس السبت، خلال مواجهة توتنهام هوتسبير.

إيزاك تعرض للإصابة أثناء تسجيله هدف ليفربول الأول أمام توتنهام، في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة الـ17 من عمر الدوري الإنجليزي، وفاز خلالها الريدز (2-1).

وانزلق ميكي فان دي فين لاعب توتنهام باتجاه إيزاك أثناء محاولته منع المهاجم من التسجيل، مما جعل إيزاك غير قادر على الاحتفال حيث أشار على الفور لطلب المساعدة الطبية.

وجاءت إصابة النجم السويدي على مستوى الساق، لكن الأمر لم يتأكد إلا بعد خضوع إيزاك لفحص الرنين المغناطيسي، وفي حال كانت الإصابة بالغة الخطورة كما يُخشى، فقد تُشكل مشكلة للنادي والمنتخب.

ونشر الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة "إكس" تدوينة جاء فيها: "سيغيب ألكسندر إيزاك عن الملاعب لفترة بعد تعرضه لإصابة بالغة في أسفل ساقه اليسرى".

وأضاف: "لا يتوقع ليفربول أن تكون الإصابة خطيرة، حيث سيخضع لفحوصات هذا الأسبوع لتحديد حالته وما إذا كان قد تعرض لكسر، وقد يؤدي ذلك الآن إلى تحركات جادة في يناير".

الجدير بالذكر أن إيزاك، البالغ من العمر 26 عامًا، خاض مسيرة غير مقعنة حى الآن برفقة الريدز، منذ انضمامه من نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويعتبر هدف إيزاك ضد توتنهام هو الثاني له بقميص الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مع تقديم تمريرة حاسمة واحدة.