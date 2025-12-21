انتزع فريق برشلونة فوزًا ثمينًا من أنياب مضيفه فياريال، بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت مباراة برشلونة ضد فياريال، على ملعب "لا سيراميكا" في إطار منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

برشلونة يهزم فياريال بثنائية

ضم تشكيل برشلونة الرسمي: "جارسيا، كوندي، كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي، فرينكي دي يونج، إريك جارسيا؛ فيرمين لوبيز، لامين يامال، رافينيا، فيران توريس".

جاء الهدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 12 بعدما نفذ رافينيا دياز ركلة الجزاء على يمين حارس إسبانيول داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وخلال الدقيقة 39 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه ريناتو فيجا لاعب فياريال، بسبب تدخله العنيف على لامين يامال، لاعب برشلونة.

جاء الهدف الثاني لبرشلونة، بعدما سدد لامين يامال كرة يسارية صاروخية من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس فياريال، معلنًا عن الهدف الثاني في الدقيقة 63.

رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 46 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، عقب خوض كلا الفريقين 17 جولة حتى الآن.