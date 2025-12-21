المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيميوني: على أتلتيكو أن يقدم 110% لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:16 م 21/12/2025
سيميوني

سيميوني - مدرب أتلتيكو مدريد

يعتقد المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، أن فريقه يجب أن يقدم مجهودات تصل إلى 110% من أجل منافسة ريال مدريد وبرشلونة على الألقاب.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق 9 نقاط عن برشلونة و5 نقاط عن ريال مدريد.

تصريحات سيميوني عن منافسة برشلونة وريال مدريد

وقال سيميوني في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد: "كلما شاهدت ريال مدريد وبرشلونة كلما شعرت أن 100% لا تكفي لأسباب مختلفة.. علينا تقديم 110%، ونحن نسير في طريق نعلم فيه أن 100% لن تكون كافية".

وأضاف بشأن الفوز بثلاثية نظيفة خارج أرضه على جيرونا: "الفريق تطور خارج الملعب، لأن الصلابة الدفاعية والهجومية ارتفعت".

وشدد على أن أتلتيكو مدريد يواصل التطور هذا الموسم، مضيفًا أن المنافسة في الدوري الإسباني تبقى صعبة بسبب قوة الخصوم.

وأكمل: "ما يزال لدينا هامش للتطور.. علينا تحسين بعض الأشياء إذا أردنا اللعب بهذا الأسلوب، رغم أننا أحيانًا سنضطر إلى الدفاع حتى لو لم يعجبكم ذلك".

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد أنهى مبارياته هذا العام 2025 بالفوز (3-0) على جيرونا في إطار الدوري الإسباني.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني

