ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يقلص الفارق

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:24 م 21/12/2025
برشلونة

برشلونة

حافظ فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 بالفوز على فياريال، بثنائية نظيفة، اليوم الإثنين.

جاء الهدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 12 بعدما نفذ رافينيا دياز ركلة الجزاء على يمين حارس إسبانيول داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

بينما جاء الهدف الثاني لبرشلونة، بعدما سدد لامين يامال كرة يسارية صاروخية من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس فياريال، معلنًا عن الهدف الثاني في الدقيقة 63.

رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 46 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، عقب خوض كلا الفريقين 17 جولة حتى الآن.

فيما يحل أتلتيكو مدريد، الذي انتصر على جيرونا بثلاثية، اليوم الأحد، في المركز الثالث بجدول الترتيب، ولديه 37 نقطة.

وقلص ريل مدريد الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط، بعدما فاز على إشبيلية، أمس السبت، بهدفين دون رد.

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد برشلونة فياريال الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

