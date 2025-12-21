المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فليك: لا قلق على كوندي.. وهذا أكثر ما أعجبني في برشلونة خلال 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:56 م 21/12/2025
فليك

هانز فليك - مدرب برشلونة

كشف المدير الفني الألماني هانز فليك، مدرب نادي برشلونة، أكثر ما أعجبه في فريقه خلال عام 2025، موضحًا أن إصابة المدافع الفرنسي جول كوندي لا تستدعي القلق.

ولعب برشلونة آخر مبارياته في عام 2025، هذا المساء، متفوقًا خارج أرضه، بثنائية نظيفة على فياريال.

تصريحات فليك بعد فوز برشلونة على فياريال

وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الفوز مهم.. فياريال فريق كبير، يملك سرعة كبيرة في الخط الهجومي، لذا سعيد بالحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف مدرب برشلونة: "أعتقد أن إصابة كوندي لا تبدو خطيرة، هذا ما نأمله".

وواصل تصريحاته: "جوان جارسيا أنقذ برشلونة.. أشعر أن فريقي كان يعاني من الإرهاق بعض الشيء، لكن العقلية مذهلة، وأنا فخور بهم".

قبل أن يختتم: "تعاملنا مع الكثير من الأمور في 2025.. أكثر ما أعجبني هو العقلية والجودة، وهذا ما رأيته في التدريبات، وحتى في المباريات التي لم نلعب فيها جيدًا، كنت واثقًا أننا سنتحسن، والآن على اللاعبين أن يرتاحوا ويحتفلوا مع عائلاتهم".

يشار إلى أن برشلونة أنهى عام 2025 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

