يتحقق في وجود ميسي.. برشلونة يدون رقمًا قياسيًا جديدًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:12 م 21/12/2025
برشلونة

احتفال رافينيا بهدفه

واصل نادي برشلونة تحقيق الأرقام القياسية بتسجيله ثنائية في مرمى ريال بيتيس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحسم فريق برشلونة تفوقه على نظيره فياريال بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الإسباني، وأقيم اللقاء على ملعب لا سيراميكا.

ثنائية برشلونة تؤمن الصدارة

نجح البرازيلي رافينيا في تسجيل الهدف الأول لفريقه برشلونة، وذلك بالدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء سددها اللاعب بنجاح، معلنًا عن تقدم البلوجرانا.

هدف رافينيا في مرمى فياريال، جاء في المباراة الثالثة تواليًا التي يسجل خلالها اللاعب البرازيلي في الدوري الإسباني (أربعة أهداف) وحدث ذلك للمرة الثانية في مسيرته الكروية في المسابقة، الأولى كانت في مطلع ديسمبر 2024.

وأحرز لامين يامال، الهدف الثاني لصالح برشلونة، في الدقيقة 63 من زمن المباراة، ليؤكد على تفوق فريقه أمام فياريال.

هدف يامال كان رقم 21 في 87 مباراة بالدوري الإسباني، ليحقق اللاعب رقمًا قياسيًا إذ يسجل سوى كيليان مبابي أهدافًا أكثر منه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا في القرن الجاري بواقع 23 هدفًا.

سجل تاريخي لبرشلونة

أحرز نادي برشلونة 169 هدفًا في 60 مباراة خاضها الفريق الإسباني خلال عام 2025 في جميع المسابقات، ولم يسجل البلوجرانا هذا الكم من الأهداف في عام واحد إلا 4 مرات فقط.

وجاءت الأهداف التي سجلها برشلونة، حينما كان ليونيل ميسي متواجدًا، وكانت على النحو التالي: 180 هدفًا عام 2015، و175 هدفًا عام 2012، و174 هدفًا عام 2016، و170 هدفًا عام 2011.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني

