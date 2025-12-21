يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد التحليق بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2025-2026.

وانتصر ريال مدريد، أمس السبت، على إشبيلية بهدفين نظيفين، تلاه الغريم التقليدي برشلونة، بالفوز على فياريال، بنفس النتيجة.

وقاد كيليان مبابي فريقه، ريال مدريد، لتحقيق الفوز على إشبيلية، أمس السبت، حيث سجل الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء.

ورفع مبابي رصيده إلى 18 هدفًا، في المركز الأول بجدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية الإسبانية.

ويتفوق كيليان عن أقرب منافسيه، فيران توريس، مهاجم برشلونة ووصيف ترتيب هدافي المسابقة بـ11 هدفًا.

وحل فيدات موريكي، مهاجم ريال مايوركا، في المركز الثالث بـ9 أهداف، وجاء بعده البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة بـ8 أهداف.

طالع جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالكامل من هنا