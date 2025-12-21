المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

2 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 0
21:45
أتالانتا

أتالانتا

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

5 1
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"مبابي يتصدر بفارق كبير".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:01 م 21/12/2025 تعديل في 09:10 م
احتفال كيليان مبابي نجم ريال مدريد

كيليان مبابي

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد التحليق بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2025-2026.

وانتصر ريال مدريد، أمس السبت، على إشبيلية بهدفين نظيفين، تلاه الغريم التقليدي برشلونة، بالفوز على فياريال، بنفس النتيجة.

وقاد كيليان مبابي فريقه، ريال مدريد، لتحقيق الفوز على إشبيلية، أمس السبت، حيث سجل الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء.

ورفع مبابي رصيده إلى 18 هدفًا، في المركز الأول بجدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية الإسبانية.

ويتفوق كيليان عن أقرب منافسيه، فيران توريس، مهاجم برشلونة ووصيف ترتيب هدافي المسابقة بـ11 هدفًا.

وحل فيدات موريكي، مهاجم ريال مايوركا، في المركز الثالث بـ9 أهداف، وجاء بعده البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة بـ8 أهداف.

طالع جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالكامل من هنا

ريال مدريد برشلونة كيليان مبابي روبرت ليفاندوفسكي

