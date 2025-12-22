المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أستون فيلا يتحرك لضم تير شتيجن من برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:48 ص 22/12/2025
تير شتيجن

مارك أندريه تير شتيجن

بدأ نادي أستون فيلا الإنجليزي تحركاته للتعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن من برشلونة الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه الأساسي مع منتخب ألمانيا، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة بعدما تسبب في أزمة ببداية الموسم لتمسكه بالاستمرار.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن أستون فيلا، أحد أبرز المهتمين بخدمات تير شتيجن حاليا، تواصل مع برشلونة للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع الحارس الألماني.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان أستون فيلا سيقدم عرضا للتعاقد مع شتيجن.

من غير المرجح أن يكون الانتقال إلى أستون فيلا خيارا مثاليا لتير شتيجن

رغم أن برشلونة سيكون منفتحا على إبرام صفقة مع النادي الإنجليزي، ولكن بالنسبة للحارس نفسه، فإنه لا يرحب بتلك الخطوة إلا إذا غادر إيميليانو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويبدو انضمام شتيجن إلى أستون فيلا أكثر منطقية في الصيف، ومن المنتظر أن يتضح لاحقا ما إذا كانت أندية أخرى ستُبدي اهتماما به خلال الأسابيع القادمة.

جدير بالذكر أن عقد شتيجن مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028، علما بأنه يتقاضى راتبا مرتفعا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.

برشلونة الدوري الإسباني مارك أندريه تير شتيجن

