أستون فيلا يتحرك لضم تير شتيجن من برشلونة

بدأ نادي أستون فيلا الإنجليزي تحركاته للتعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن من برشلونة الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه الأساسي مع منتخب ألمانيا، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة بعدما تسبب في أزمة ببداية الموسم لتمسكه بالاستمرار.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن أستون فيلا، أحد أبرز المهتمين بخدمات تير شتيجن حاليا، تواصل مع برشلونة للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع الحارس الألماني.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان أستون فيلا سيقدم عرضا للتعاقد مع شتيجن.

من غير المرجح أن يكون الانتقال إلى أستون فيلا خيارا مثاليا لتير شتيجن

رغم أن برشلونة سيكون منفتحا على إبرام صفقة مع النادي الإنجليزي، ولكن بالنسبة للحارس نفسه، فإنه لا يرحب بتلك الخطوة إلا إذا غادر إيميليانو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويبدو انضمام شتيجن إلى أستون فيلا أكثر منطقية في الصيف، ومن المنتظر أن يتضح لاحقا ما إذا كانت أندية أخرى ستُبدي اهتماما به خلال الأسابيع القادمة.

جدير بالذكر أن عقد شتيجن مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028، علما بأنه يتقاضى راتبا مرتفعا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.