أطلق الإسباني لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، قناته على منصة يوتيوب، بحثًا عن الوصول إلى 10 ملايين مشترك.

لامين يامال على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنرويجي إرلينج هالاند، قرر تدشين قناته على يوتيوب.

قناة لامين يامال

حيث إن لاعب برشلونة، نشر فيديو منذ حوالي 4 ساعات، تخطت مشاهداته حاجز النصف مليون، كما وصلت القناة لما يتجاوز 178 ألف مشترك.

الملفت للنظر أيضًا أن لامين يامال كتب وصف الفيديو، باللغة العربية، حيث كتب: "هذا هو المنزل الذي كنت أعيش فيه خلال السنوات الماضية، إذا أردتم رؤية الجديد، لا أدري، 10 ملايين مشترك؟".

ونشر لامين يامال الفيديو، عبر عن جولة في منزله الذي يعيش فيه خلال السنوات الماضية، مستعرضًا بعض من المقتنيات التي يملكها.

وفي سياق آخر، كان برشلونة قد فاز على فياريال (2-0)، في آخر مباراة قبل نهاية عام 2025 الجاري، حيث إن المواجهة المقبلة ستكون ضد إسبانيول يوم 3 يناير 2026.