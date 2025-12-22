المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 1
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 1
18:00
الهلال

الهلال

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 0
22:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

0 5
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

1 1
22:00
اسبانيول

اسبانيول

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
مسار

مسار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"حان وقت الاعتزال".. رافينيا ألكانتارا يعلق حذائه ويودع كرة القدم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:14 م 22/12/2025
رافينيا ألكانتارا

رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة السابق

أعلن البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة السابق، اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال فيديو مؤثر نشره على إنستجرام.

رافينيا ألكانتارا كان بدأ في أكاديمية برشلونة، وظل دون نادٍ منذ صيف 2024، بسبب الإصابة، ليقرر الاعتزال في سن 32 عامًا.

اعتزال رافينيا ألكانتارا

ونشر رافينيا فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، أعلن من خلاله اعتزال كرة القدم، حيث كتب: "بعد فترة من الابتعاد عن الملاعب وبعد تعافٍ طويل، حان الوقت للإعلان عن أمر مهم بالنسبة لي، اتخذت قرار الاعتزال".

أضاف: "قبل أكثر من عام تعرضت لإصابة في الركبة، وللأسف تمنعني من العودة للمنافسة على أعلى مستوى، حيث كان من الصعب تقبل أنني لا أستطيع الاستمرار".

اختتم رسالته الأخيرة: "شكرًا لعائلتي لوجودها الدائم إلى جانبي، وشكرًا للجميع على الحب والدعم، شكرًا لكرة القدم لأنها صنعتني، إلى اللقاء".

وتدرج رافينيا ألكانتارا بين عدد من الأندية، حيث بدأ في برشلونة ثم سيلتا فيجو، ومنه إلى إيطاليا حيث إنتر ميلان، قبل العودة لكتالونيا.

بعد ذلك توجه للدوري الفرنسي حيث باريس سان جيرمان، ثم تجربة قصيرة مع ريال سوسيداد، قبل أن تكون آخر محطة في مسيرته، بقميص فريق العربي القطري.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة رافينيا ألكانتارا اعتزال رافينيا ألكانتارا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
مصر

مصر

0 1
زيمبابوي

زيمبابوي

52

هدف ضائع لمنتخب مصر بعد كرة عرضية من محمد حمدي وكادت ان تنتهي بتسديدة من مصطفى محمد من أمام المرمى ولكن لم يسيطر على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg