أعلن البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة السابق، اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال فيديو مؤثر نشره على إنستجرام.

رافينيا ألكانتارا كان بدأ في أكاديمية برشلونة، وظل دون نادٍ منذ صيف 2024، بسبب الإصابة، ليقرر الاعتزال في سن 32 عامًا.

اعتزال رافينيا ألكانتارا

ونشر رافينيا فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، أعلن من خلاله اعتزال كرة القدم، حيث كتب: "بعد فترة من الابتعاد عن الملاعب وبعد تعافٍ طويل، حان الوقت للإعلان عن أمر مهم بالنسبة لي، اتخذت قرار الاعتزال".

أضاف: "قبل أكثر من عام تعرضت لإصابة في الركبة، وللأسف تمنعني من العودة للمنافسة على أعلى مستوى، حيث كان من الصعب تقبل أنني لا أستطيع الاستمرار".

اختتم رسالته الأخيرة: "شكرًا لعائلتي لوجودها الدائم إلى جانبي، وشكرًا للجميع على الحب والدعم، شكرًا لكرة القدم لأنها صنعتني، إلى اللقاء".

وتدرج رافينيا ألكانتارا بين عدد من الأندية، حيث بدأ في برشلونة ثم سيلتا فيجو، ومنه إلى إيطاليا حيث إنتر ميلان، قبل العودة لكتالونيا.

بعد ذلك توجه للدوري الفرنسي حيث باريس سان جيرمان، ثم تجربة قصيرة مع ريال سوسيداد، قبل أن تكون آخر محطة في مسيرته، بقميص فريق العربي القطري.