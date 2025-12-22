المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أتلتيك بلباو يسقط وسط جماهيره أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

د ب أ

كتب - د ب أ

12:43 ص 23/12/2025
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو وإسبانيول

سقط أتلتيك بلباو على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة (2-1) أمام إسبانيول في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني، مساء الإثنين.

ولم يستغل الفريق الباسكي تقدمه بهدف أليكس بيرينجير في الدقيقة 38.

ورد إسبانيول بهدفي كارلوس روميرو وبيري ميا في الدقيقتين 44 و52.

وحقق إسبانيول فوزه الخامس تواليا والعاشر في مشواره بالدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس.

أما بلباو فتلقى خسارته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وسيلعب بلباو في الجولة القادمة خارج أرضه أمام أوساسونا يوم السبت، بينما يستقبل إسبانيول جاره برشلونة حامل اللقب في الديربي، يوم السبت أيضا.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
إسبانيول الدوري الإسباني أتلتيك بلباو

