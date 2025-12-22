كتب - د ب أ

سقط أتلتيك بلباو على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة (2-1) أمام إسبانيول في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني، مساء الإثنين.

ولم يستغل الفريق الباسكي تقدمه بهدف أليكس بيرينجير في الدقيقة 38.

ورد إسبانيول بهدفي كارلوس روميرو وبيري ميا في الدقيقتين 44 و52.

وحقق إسبانيول فوزه الخامس تواليا والعاشر في مشواره بالدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس.

أما بلباو فتلقى خسارته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وسيلعب بلباو في الجولة القادمة خارج أرضه أمام أوساسونا يوم السبت، بينما يستقبل إسبانيول جاره برشلونة حامل اللقب في الديربي، يوم السبت أيضا.