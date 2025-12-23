المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مبابي يحلق في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة 17

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:11 ص 23/12/2025
مبابي

كيليان مبابي نجم ريال مدريد

ازداد اشتعال السباق بين هدافي الدوري الإسباني 2025-2026، بعد ختام الجولة 17 من المسابقة.

واختتمت الجولة 17 من الدوري الإسباني أمس الإثنين، لتحصل أندية الليجا على إجازة قصيرة في نهاية العام الحالي، على أن تنطلق الجولة التالية في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

ويتصدر كيليان مبابي نجم ريال مدريد، الفائز بجائزة "بيتشيتشي" بصفته هداف الليجا الموسم الماضي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 18 هدفا.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

جاء ذلك بعدما رفع النجم الفرنسي رصيده في الليجا هذا الموسم بتسجيله هدفا في فوز ريال مدريد على إشبيلية في الجولة 17 يوم السبت الماضي.

ويأتي في الوصافة فيران توريس، مهاجم برشلونة، الذي سجل 11 هدفا، يليه فيدات موريكي نجم ريال مايوركا صاحب الـ9 أهداف.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 17 من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 18 هدفا

فيران توريس (برشلونة) - 11 هدفا

فيدات موريكي (ريال مايوركا) - 9 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 8 أهداف

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - 7 أهداف

لامين يامال (برشلونة) - 6 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي

