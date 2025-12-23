المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: فينيسيوس يدرس بجدية الرحيل عن ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:11 م 23/12/2025
فينيسيوس

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

يدرس فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في إنهاء رحلته مع النادي الملكي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية مؤخرا.

فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2027، أي لنهاية الموسم المقبل.

وبدأت مفاوضات تجديد عقد فيني، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الملكي، قبل عدة أشهر، وشهدت عدة تعثرات وسط خلاف بين الطرفين على التفاصيل المالية.

ورغم أن خيار الرحيل بات مطروحا دائما في الفترة، نظرا للتعثرات التي تواجه تجديد العقد الذي ينتهي بعد 18 شهرا، فإن تدهور علاقة اللاعب البرازيلي مع الجماهير قد يُؤثر على قراره.

برنامج "تشيرينجيتو" التليفزيوني الإسباني ذكر أن فينيسيوس بات يشك لأول مرة في استمراره مع ريال مدريد، بعدما أطلق عليه المشجعون صافرات الاستهجان في مباراة إشبيلية يوم السبت الماضي.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن 84% من مشجعي ريال مدريد مستعدون للتخلي عنه، ورغم أن هذا ليس مؤشرا دقيقا للوضع، فإنه يوضح وجود فتور واضح تجاه اللاعب البرازيلي.

النجم البرازيلي بات يشعر الآن، ولأول مرة، بأنه غير مرغوب فيه من قبل جماهير ريال مدريد، لكن لن تُعقد مفاوضات بين وكلاء اللاعب وإدارة النادي حتى الصيف المقبل.

وفي الوقت الحالي يثق ريال مدريد في أن فينيسيوس سيجد طريقه للعودة إلى أفضل مستوياته، لكنهم لا ينوون منحه الزيادة المالية التي يرغب بها.

جدير بالذكر أن فينيسيوس صاحب الـ25 عاما شارك في 24 مباراة مع الميرينجي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 8.

ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

