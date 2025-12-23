بعد إصابته.. برشلونة يحسم مستقبل كريستنسن

حسم نادي برشلونة موقفه من الإبقاء على لاعبه الدنماركي أندرياس كريستنسن، وفقا لما كشفته تقارير إعلامية.

ويقضي كريستنسن حاليا الموسم الأخير في عقده مع برشلونة، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وظهرت شكوك حول استمرار صاحب الـ29 عاما مع برشلونة، خاصة مع إصاباته المتكررة وابتعاده عن القوام الأساسي للفريق، علما بأنه تعرض مؤخرا لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

لكن وفقا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قررت تمديد عقد كريستنسن، رغم الإصابة التي يتوقع أن تبعده لفترة طويلة.

وأشار التقرير إلى إدارة برشلونة، وفي مقدمتها خوان لابورتا رئيس النادي، نؤيد قرار تجديد عقد كريستنسن، رغم أن هذه تعد خطوة مفاجئة، خاصة بعد الشكوك الأخيرة حوله.

لكن إدارة لابورتا ترغب في منح اللاعب عقدا جديدا قصير الجل لمدة عام واحد كبادرة لحسن النية.

وذكرت الإذاعة أن خبر إصابة كريستنسن كانت ضربة قوية لمعنويات لاعبي برشلونة، خاصة أنه يحظى بتقدير كبير من زملائه.

يذكر أن كريستنسن هو ثالث لاعب يتعرض لإصابة طويلة الأمد هذا الموسم، بعد جافي ومارك أندريه تير شتيجن.

وشارك المدافع الدنماركي في 17 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا.