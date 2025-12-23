المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

1 1
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

اجتماع مع فليك يحسم مصير ليفاندوفسكي في برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:19 م 23/12/2025
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

يستعد البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، لإجراء نقاشات حاسمة تحدد مستقبله مع النادي الكتالوني.

ولا تزال التكهنات تحيط بمستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة، إذ ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم، ويبدو أن النجم صاحب الـ37 عاما متأكد من وجهته المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ذكرت أن برشلونة لا يرغب في تجديد عقد ليفاندوفسكي بعد انتهاء الموسم الحالي.

لكن بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، سيناقش المدرب هانز فليك خططه مع ليفاندوفسكي في يناير المقبل.

وإذا رأى فليك أن ليفاندوفسكي لا يزال بإمكانه تقديم إضافة قيّمة للفريق الموسم المقبل، فلن يمانع في تجديد عقده.

ويرتبط المدرب الألماني بعلاقة جيدة مع ليفاندوفسكي منذ أن عملا معا في بايرن ميونخ قبل أن يجتمعا مجددا في برشلونة.

وفي الموسم الحالي عانى ليفا من الإصابات المتكررة، تزامنا مع استقرار أداء فيران توريس، الذي بات يحظى بثقة فليك بشكل أكبر في الآونة الأخيرة.

وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف وصنع هدفين في 18 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، لكنه شارك أساسيا في 10 مباريات فقط من أصل 25 مباراة خاضها برشلونة.

برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

