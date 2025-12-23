اجتماع مع فليك يحسم مصير ليفاندوفسكي في برشلونة

يستعد البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، لإجراء نقاشات حاسمة تحدد مستقبله مع النادي الكتالوني.

ولا تزال التكهنات تحيط بمستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة، إذ ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم، ويبدو أن النجم صاحب الـ37 عاما متأكد من وجهته المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ذكرت أن برشلونة لا يرغب في تجديد عقد ليفاندوفسكي بعد انتهاء الموسم الحالي.

لكن بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، سيناقش المدرب هانز فليك خططه مع ليفاندوفسكي في يناير المقبل.

وإذا رأى فليك أن ليفاندوفسكي لا يزال بإمكانه تقديم إضافة قيّمة للفريق الموسم المقبل، فلن يمانع في تجديد عقده.

ويرتبط المدرب الألماني بعلاقة جيدة مع ليفاندوفسكي منذ أن عملا معا في بايرن ميونخ قبل أن يجتمعا مجددا في برشلونة.

وفي الموسم الحالي عانى ليفا من الإصابات المتكررة، تزامنا مع استقرار أداء فيران توريس، الذي بات يحظى بثقة فليك بشكل أكبر في الآونة الأخيرة.

وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف وصنع هدفين في 18 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، لكنه شارك أساسيا في 10 مباريات فقط من أصل 25 مباراة خاضها برشلونة.