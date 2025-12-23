قطر وجهة محتملة.. كارفاخال يستعد للرحيل عن ريال مدريد

يستعد داني كارفاخال، قائد ريال مدريد، للرحيل عن النادي الملكي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد يكون هذا الموسم الأخير للظهير الإسباني المخضرم مع ريال مدريد، إذ يعتقد القائد الحالي للفريق الملكي أقرب إلى الرحيل بنهاية عقده في صيف 2025 منه إلى تجديده.

وأشار التقرير إلى أن كارفاخال انتهز فرصة التوقف القصيرة قبل بداية العام الجديد، لزيارة خوسيلو صهره وزميله السابق في الريال، لاعب الغرافة القطري الحالي.

وكانت زيارة كارفاخال إلى خوسيلو في قطر بمثابة رحلة استكشافية، أكثر من كونها مجرد زيارة عائلية.

في الوقت الحالي تتمثل أولوية كارفاخال في التعافي من الإصابة، والعودة إلى كامل لياقته البدنية لكأس العالم 2026، وبعد ذلك يحرص على مواصلة لعب كرة القدم في بيئة أقل تطلبا.

لذا يرى صاحب الـ33 عاما أن نادي الغرافة حاليا هو الوجهة الأكثر واقعية عندما يغادر ريال مدريد، فهو يلبي متطلباته، ويتيح له اللعب إلى جانب خوسيلو، مع قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

من جانبه لا يمانع ريال مدريد السماح لكارفاخال بتحديد مستقبله بنفسه، حتى لو كان ذلك "رحيل مؤلم" لأحد أساطير النادي.

وكان التعاقد مع ترينت ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي بمثابة إشارة واضحة إلى قرب نهاية مسيرة كارفاخال مع ريال مدريد، إذ بات يمتلك النادي بالفعل بديلا جاهزا في مركز الظهير الأيمن.

جدير بالذكر أن كارفاخال يغيب للإصابة منذ أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر غيابه لعدة أسابيع أخرى.

وشارك اللاعب الإسباني في 8 مباريات بقميص ريال مدريد هذا الموسم، لم يقدم خلالها أي إسهامات تهديفية.