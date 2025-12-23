المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

1 1
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قطر وجهة محتملة.. كارفاخال يستعد للرحيل عن ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:34 م 23/12/2025
داني كارفاخال

داني كارفاخال

يستعد داني كارفاخال، قائد ريال مدريد، للرحيل عن النادي الملكي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد يكون هذا الموسم الأخير للظهير الإسباني المخضرم مع ريال مدريد، إذ يعتقد القائد الحالي للفريق الملكي أقرب إلى الرحيل بنهاية عقده في صيف 2025 منه إلى تجديده.

وأشار التقرير إلى أن كارفاخال انتهز فرصة التوقف القصيرة قبل بداية العام الجديد، لزيارة خوسيلو صهره وزميله السابق في الريال، لاعب الغرافة القطري الحالي.

وكانت زيارة كارفاخال إلى خوسيلو في قطر بمثابة رحلة استكشافية، أكثر من كونها مجرد زيارة عائلية.

في الوقت الحالي تتمثل أولوية كارفاخال في التعافي من الإصابة، والعودة إلى كامل لياقته البدنية لكأس العالم 2026، وبعد ذلك يحرص على مواصلة لعب كرة القدم في بيئة أقل تطلبا.

لذا يرى صاحب الـ33 عاما أن نادي الغرافة حاليا هو الوجهة الأكثر واقعية عندما يغادر ريال مدريد، فهو يلبي متطلباته، ويتيح له اللعب إلى جانب خوسيلو، مع قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

من جانبه لا يمانع ريال مدريد السماح لكارفاخال بتحديد مستقبله بنفسه، حتى لو كان ذلك "رحيل مؤلم" لأحد أساطير النادي.

وكان التعاقد مع ترينت ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي بمثابة إشارة واضحة إلى قرب نهاية مسيرة كارفاخال مع ريال مدريد، إذ بات يمتلك النادي بالفعل بديلا جاهزا في مركز الظهير الأيمن.

جدير بالذكر أن كارفاخال يغيب للإصابة منذ أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر غيابه لعدة أسابيع أخرى.

وشارك اللاعب الإسباني في 8 مباريات بقميص ريال مدريد هذا الموسم، لم يقدم خلالها أي إسهامات تهديفية.

ريال مدريد الدوري الإسباني داني كارفاخال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
بوتسوانا

بوتسوانا

33

سيطرة من لاعبي منتخب السنغال على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg