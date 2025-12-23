المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هل يرحل عن برشلونة؟.. فليك يحدد شرط استمرار ليفاندوفسكي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:36 م 23/12/2025 تعديل في 04:46 م
ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية، أن مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، لا يزال محورًا للعديد من التكهنات، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم.

ونوهت التقارير بأن ليفاندوفسكي يبدو أنه غير متأكد من وجهته المقبلة في الملاعب، في ظل عدم حسم تجديد عقده في "كامب "نو"، مع اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه.

ووقّع المهاجم ذي الـ37 عامًا عقدًا جديدًا مع برشلونة، في صيف 2025 حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن سجل أكثر من 40 هدفًا في موسم مميز للغاية.

تطورات مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، سيناقش المدرب هانز فليك خططه مع روبرت ليفاندوفسكي في يناير المقبل، خاصة أن الثنائي تربطهما علاقة جيدة، منذ أن عملا سويًا في بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن فليك إذا رأى أن ليفاندوفسكي لا يزال بإمكانه تقديم إضافة قوية للفريق خلال الموسم المقبل، فلن يمانع في تجديد عقده.

ورغم ذلك، فإن فليك في حال قرر الموافقة على تجديد عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة لمدة موسم آخر، فسيحصل على دور أقل وراتب مخفض مع الفريق.

ويمتلك المهاجم المخضرم خيارات أخرى، حيث يحظى باهتمام ميلان الإيطالي، وشيكاغو فاير الأمريكي، علاوة على أندية الدوري السعودي بخدماته في السنوات الماضية.

وعانى ليفاندوفسكي هذا الموسم من إصابات متكررة وعدم استقرار فني وتهديفي، إلى جانب اعتماد هانز فليك بشكل متكرر على فيران توريس مكان النجم البولندي.

وسجل ليفاندوفسكي ثمانية أهداف وصنع هدفين في 18 مباراة، وشارك 10 مباريات فقط أساسيًا من أصل 25 مباراة لبرشلونة، وغاب عن أربع مباريات للإصابة.

برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك روبرت ليفاندوفسكي

