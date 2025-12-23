المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

1 1
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

تحت أنظار إنتر ميلان.. باستوني يتفاعل مع جماهير برشلونة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:26 م 23/12/2025
باستوني

باستوني

أثار النجم الإيطالي أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، الجدل بعدما تفاعل مع مشجع لنادي برشلونة، الذي يتطلع للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويُعد أليساندرو باستوني أحد أبرز أهداف برشلونة لتعزيز مركز قلب الدفاع، ويبدو أنه يُبدي اهتمامًا بفكرة الانتقال إلى "كامب نو".

باستوني يتفاعل مع جماهير برشلونة

وأُعجب اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا بأربعة تعليقات من مشجعي برشلونة على أحد منشوراته، مما يؤكد انجذابه لفكرة ارتداء قميص البلوجرانا.

ويمتلك اللاعب الدولي الإيطالي عقدًا مع إنتر ميلان حتى يونيو 2028، ويعتبر هدفًا صعبًا لبرشلونة، الذي يعاني أزمة مالية خانقة.

ويُعرف باستوني بتعدد مراكزه الدفاعية، حيث يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، مما يجعله لاعبًا مطلوبًا بشدة، لكن يصعب على النيراتزوري إيجاد بديل مناسب له.

وتبلغ قيمة المدافع الدولي الإيطالي السوقية حاليًا 80 مليون يورو، ومن المتوقع التعامل مع صفقة انتقاله بحذر، نظرًا للضائقة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ماذا قال باستوني عن اهتمام برشلونة؟

قال باستوني خلال تصريحات إعلامية: "أشعر بالفخر لرؤية هذه الشائعات، فهذا يعني أنني أقدم أداء جيدا، لكن أعتقد أن أنباء المفاوضات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المدافع الإيطالي في هذا الصدد: "أنا سعيد هنا في إنتر ميلان، ولا أواجه أي مشاكل، حتى أنني لا أهتم بهذه الأخبار".

برشلونة إنتر ميلان أليساندرو باستوني

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
السنغال

السنغال

0 0
بوتسوانا

بوتسوانا

33

سيطرة من لاعبي منتخب السنغال على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
