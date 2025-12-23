تحت أنظار إنتر ميلان.. باستوني يتفاعل مع جماهير برشلونة

أثار النجم الإيطالي أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، الجدل بعدما تفاعل مع مشجع لنادي برشلونة، الذي يتطلع للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويُعد أليساندرو باستوني أحد أبرز أهداف برشلونة لتعزيز مركز قلب الدفاع، ويبدو أنه يُبدي اهتمامًا بفكرة الانتقال إلى "كامب نو".

باستوني يتفاعل مع جماهير برشلونة

وأُعجب اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا بأربعة تعليقات من مشجعي برشلونة على أحد منشوراته، مما يؤكد انجذابه لفكرة ارتداء قميص البلوجرانا.

ويمتلك اللاعب الدولي الإيطالي عقدًا مع إنتر ميلان حتى يونيو 2028، ويعتبر هدفًا صعبًا لبرشلونة، الذي يعاني أزمة مالية خانقة.

ويُعرف باستوني بتعدد مراكزه الدفاعية، حيث يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، مما يجعله لاعبًا مطلوبًا بشدة، لكن يصعب على النيراتزوري إيجاد بديل مناسب له.

وتبلغ قيمة المدافع الدولي الإيطالي السوقية حاليًا 80 مليون يورو، ومن المتوقع التعامل مع صفقة انتقاله بحذر، نظرًا للضائقة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ماذا قال باستوني عن اهتمام برشلونة؟

قال باستوني خلال تصريحات إعلامية: "أشعر بالفخر لرؤية هذه الشائعات، فهذا يعني أنني أقدم أداء جيدا، لكن أعتقد أن أنباء المفاوضات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المدافع الإيطالي في هذا الصدد: "أنا سعيد هنا في إنتر ميلان، ولا أواجه أي مشاكل، حتى أنني لا أهتم بهذه الأخبار".