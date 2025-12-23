المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

2 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

3 0
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

1 0
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد إندريك.. هل يرحل ماستانتونو عن ريال مدريد في يناير؟

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:59 م 23/12/2025
فرانكو ماستانتونو

فرانكو ماستانتونو

كشفت تقارير صحفية عن موقف ريال مدريد الإسباني من رحيل الجناح الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، على سبيل الإعارة.

وبحسب ما ذكرته الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقاالات، فإن ريال مدريد سيشهد فترة انتقالات هادئة في يناير العام المقبل.

ورحل المهاجم البرازيلي إندريك فيليبي، على سبيل الإعارة إلى أولمبيك ليون الفرنسي، حتى نهاية الموسم، للحصول على فرصة كافية من أجل المشاركة في المباريات.

وظهرت مؤخرًا تكهنات حول الجناح الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، وإمكانية إعارته على المدى القصير، من أجل منحه هامشًا للتطور، بعد فترةٍ محبطة، بسبب الإصابات.

هل يرحل ماستانتونو عن ريال مدريد؟

لكن خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، استبعد بشكل قاطع أي احتمال لرحيل ماستانتونو في يناير، واصفًا خروجه على سبيل الإعارة بأنه مستحيل عمليًا، في هذه المرحلة.

ونوه الصحفي الإيطالي بأن الأرجنتيني الواعد لا يزال في مرحلة التعافي، ويحظى بثقة كاملة من كل من إدارة النادي والمدرب تشابي ألونسو، حيث يعتبرانه جزءًا أساسيًا من المشروع طويل الأجل.

ولم يلعب ماستانتونو سوى دقيقة واحدة في مباريات الدوري الإسباني الخمس هذا الشهر، لكن ريال مدريد لا يزال ملتزمًا بدمجه تدريجيًا بدلاً من التسرع في رحيله بشكل عاجل.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 18 عامًا، كان قد انضم من ريفر بليت في صفقة انتقال بارزة خلال الصيف الماضي، وقدم اللاعب في البداية مستوى مميزًا.

لكن ماستانتونو سرعان ما عانى من أجل الحصول على دقائق لعب كافية، منذ عودته من إصابة عضلية تعرض لها في وقت سابق من الموسم الجاري.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فابريزيو رومانو الميركاتو الشتوي فرانكو ماستانتونو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg