بعد إندريك.. هل يرحل ماستانتونو عن ريال مدريد في يناير؟

كشفت تقارير صحفية عن موقف ريال مدريد الإسباني من رحيل الجناح الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، على سبيل الإعارة.

وبحسب ما ذكرته الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقاالات، فإن ريال مدريد سيشهد فترة انتقالات هادئة في يناير العام المقبل.

ورحل المهاجم البرازيلي إندريك فيليبي، على سبيل الإعارة إلى أولمبيك ليون الفرنسي، حتى نهاية الموسم، للحصول على فرصة كافية من أجل المشاركة في المباريات.

وظهرت مؤخرًا تكهنات حول الجناح الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، وإمكانية إعارته على المدى القصير، من أجل منحه هامشًا للتطور، بعد فترةٍ محبطة، بسبب الإصابات.

هل يرحل ماستانتونو عن ريال مدريد؟

لكن خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، استبعد بشكل قاطع أي احتمال لرحيل ماستانتونو في يناير، واصفًا خروجه على سبيل الإعارة بأنه مستحيل عمليًا، في هذه المرحلة.

ونوه الصحفي الإيطالي بأن الأرجنتيني الواعد لا يزال في مرحلة التعافي، ويحظى بثقة كاملة من كل من إدارة النادي والمدرب تشابي ألونسو، حيث يعتبرانه جزءًا أساسيًا من المشروع طويل الأجل.

ولم يلعب ماستانتونو سوى دقيقة واحدة في مباريات الدوري الإسباني الخمس هذا الشهر، لكن ريال مدريد لا يزال ملتزمًا بدمجه تدريجيًا بدلاً من التسرع في رحيله بشكل عاجل.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 18 عامًا، كان قد انضم من ريفر بليت في صفقة انتقال بارزة خلال الصيف الماضي، وقدم اللاعب في البداية مستوى مميزًا.

لكن ماستانتونو سرعان ما عانى من أجل الحصول على دقائق لعب كافية، منذ عودته من إصابة عضلية تعرض لها في وقت سابق من الموسم الجاري.