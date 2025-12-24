كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود بعض التعقيدات في عقد البرازيلي إندريك مع فريق ريال مدريد، عندما انضم اللاعب إلى الفريق قادمًا من بالميراس البرازيلي.

وأكدت صحيفة أس الإسبانية، أن هذه التعقيدات الكبيرة في عقد اللاعب هي السبب وراء قيام ريال مدريد باتخاذ قرار حول رحيله على سبيل الإعارة إلى أولبيك ليون الفرنسي.

وأضافت أن صفقة رحيل اللاعب إلى ريال مدريد كلفت النادي 35 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليون يورو أخرى كمكافآت مرتبطة بالأداء.

كما تم صرف بعض هذه المكافآت، بينما لم يتم صرف البعض الآخر، لكن حتى الآن وبعد ثلاث سنوات، أنفق ريال مدريد ما يقارب من 70 مليون يورو بين راتب اللاعب وغيرها من الأمور والرسوم الأخرى.

ولذلك قرر النادي حماية استثماره في اللاعب عن طريق السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة، بجانب منحه الفرصة في التطور والمشاركة باستمرار.

وأشارت التقارير إلى وجود مكافآت ​​متنوعة في عقد اللاعب مع ريال مدريد كانت قائمة على الأداء، حيث نصت بنود العقد على دفع ريال مدريد 35 ألف يورو عن كل هدف أو تمريرة حاسمة أو ركلة جزاء يحرزها إندريك حتى عام 2030.

وتعد تكلفة كل مباراة يبدأ فيها اللاعب في التشكيل الأساسي أو ويلعب فيها 45 دقيقة على الأقل عبارة عن 75 ألف يورو.

ويأتي ذلك بجانب المكافآت ​الأخرى التي تعتمد على إنجازات الفريق، ففي حال فوزهم بالدوري الإسباني، يدفع ريال مدريد لنادي بالميراس 0.5 مليون يورو إذا بدأ إندريك ثماني مباريات، ومليون يورو إذا بدأ 18 مباراة.

وإذا فازوا بدوري أبطال أوروبا، يدفع النادي مليون يورو إذا لعب إندريك أربع مباريات في تلك النسخة، أو 2 مليون يورو إذا لعب ثماني مباريات.

كما يدفعون 500 ألف يورو إذا وصلوا إلى نصف نهائي البطولة الكبرى وبدأ إندريك ثلاث مباريات فقط في التشكيل الأساسي، أو مليون يورو إذا لعب 7 مباريات.

في حين، إذا فاز اللاعب بجائزة الفتى الذهبي، يتعين على ريال مدريد دفع مليون يورو إضافية لنادي بالميراس؛ وإذا جاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جائزة الحذاء الذهبي أو جائزة أفضل لاعب في العالم، فسيدفع مليون يورو أخرى؛ وإذا فاز بالكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب في العالم، فسيدفع 2 مليون يورو إضافية، مع العلم أن كل هذه البنود تسير على فريق ريال مدريد حتى عام 2030.