كلام فى الكورة
تقارير: ناد إسباني يرغب في ضم لونين من ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:08 م 24/12/2025
لونين

أندري لونين

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي فياريال في التعاقد مع أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، منافسه في الدوري الإسباني.

لونين انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من زوريا لوهانسك الأوكراني، وخرج معارا إلى ليجانيس وبلد الوليد وريال أوفيدو، واستقر بعدها مع الفريق الملكي منذ 2020 إلى الآن.

ووفقا لما ذكره موقع "OK Diario" الإسباني، المقرب من ريال مدريد، فإن فياريال مهتم بضم لونين منذ فترة طويلة، وعاد مؤخرا ليستفسر من النادي الملكي عن إمكانية ضم الحارس الأوكراني.

وأشار التقرير إلى أن المستوى المخيب الذي ظهر به لويس جونيور وأرناو تيناس، حارسا مرمى فياريال، دفعا النادي لإعادة التفكير في لونين، الذي يعد الرجل الثاني في حراسة عرين الملكي بعد البلجيكي تيبو كورتوا.

ومن حيث المبدأ، لا يفكر الريال في بيع لونين قريبا، لكن إذا وصل فياريال بعرض مثير للاهتمام بقيمة 10 ملايين يورو فأكثر، مع إبداء الحارس استعداده للمغادرة، فقد يفتح النادي العاصمي باب التفاوض.

في تلك الحالة سيكون الحارس الثالث فران جونزاليس هو بديل كورتوا على المدى المتوسط.

جدير بالذكر أن الريال جدد عقد الحارس الأوكراني في سبتمبر 2024، ليستمر حتى 2028، علما بأنه شارك في مباراتين فقط مع الفريق هذا الموسم.

