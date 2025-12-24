المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

- -
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني.. مبابي ينافس لامين على جائزة لاعب ديسمبر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:16 م 24/12/2025
مبابي ولامين

مبابي ولامين

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن المرشحين لجائزة لاعب شهر ديسمبر في المسابقة.

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة لاعب ديسمبر في الدوري الإسباني 5 لاعبين، على رأسهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، ولامين يامال موهبة برشلونة.

كذلك تضم قائمة المرشحين كلا من كوكي قائد أتلتيكو مدريد، وإيونوت رادو حارس مرمى سيلتا فيجو، وجيرمان فاليرا حارس إلتشي.

جدير بالذكر أن لامين حصل على جائزة لاعب نوفمبر، وقبله توج مبابي بجائزة لاعب الشهر في سبتمبر وأكتوبر.

وشارك مبابي في المباريات الـ4 التي خاضها الريال في الليجا على مدار شهر ديسمبر، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

بينما سجل لامين هدفين في 4 مباريات مع برشلونة هذا الشهر.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

