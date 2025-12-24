كشفت رابطة الدوري الإسباني عن المرشحين لجائزة لاعب شهر ديسمبر في المسابقة.

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة لاعب ديسمبر في الدوري الإسباني 5 لاعبين، على رأسهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، ولامين يامال موهبة برشلونة.

كذلك تضم قائمة المرشحين كلا من كوكي قائد أتلتيكو مدريد، وإيونوت رادو حارس مرمى سيلتا فيجو، وجيرمان فاليرا حارس إلتشي.

جدير بالذكر أن لامين حصل على جائزة لاعب نوفمبر، وقبله توج مبابي بجائزة لاعب الشهر في سبتمبر وأكتوبر.

وشارك مبابي في المباريات الـ4 التي خاضها الريال في الليجا على مدار شهر ديسمبر، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

بينما سجل لامين هدفين في 4 مباريات مع برشلونة هذا الشهر.