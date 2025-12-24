المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

0 0
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

تواجد فليك.. المرشحون لجائزة مدرب شهر ديسمبر في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:52 م 24/12/2025
فليك

هانسي فليك

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر بالمسابقة المحلية.

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة مدرب ديسمبر في الدوري الإسباني 3 مدربين، على رأسهم هانسي فليك مدرب برشلونة.

كذلك تضم قائمة المرشحين كلا من مانولو جونزاليس مدرب إسبانيول وكلاوديو خيرالديز مدرب سيلتا فيجو.

ماذا قدم المرشحين لجائزة مدرب شهر ديسمبر في الليجا؟

خاض هانسي فليك 3 مباريات مع النادي الكتالوني في الليجا خلال شهر ديسمبر، حقق الفوز في جميع المباريات، أمام ريال بيتيس، أوساسونا وفياريال.

بينما خاض مانولو جونزاليس مدرب إسبانيول، 3 مباريات خلال شهر ديسمبر في الليجا، حقق الفوز في جميع المباريات أيضاً أمام رايو فاييكانو، خيتافي وأتلتيك بلباو.

وأخيراً خاض كلاوديو خيرالديز مدرب سيلتا فيجو، 3 مباريات خلال شهر ديسمبر في الليجا، حقق الفوز في مباراتين أمام ريال مدريد وأتلتيك بلباو وتعادل في مباراة أمام ريال أوفييدو.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني هانسي فليك

