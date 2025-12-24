تواجد فليك.. المرشحون لجائزة مدرب شهر ديسمبر في الليجا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر بالمسابقة المحلية.

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة مدرب ديسمبر في الدوري الإسباني 3 مدربين، على رأسهم هانسي فليك مدرب برشلونة.

كذلك تضم قائمة المرشحين كلا من مانولو جونزاليس مدرب إسبانيول وكلاوديو خيرالديز مدرب سيلتا فيجو.

ماذا قدم المرشحين لجائزة مدرب شهر ديسمبر في الليجا؟

خاض هانسي فليك 3 مباريات مع النادي الكتالوني في الليجا خلال شهر ديسمبر، حقق الفوز في جميع المباريات، أمام ريال بيتيس، أوساسونا وفياريال.

بينما خاض مانولو جونزاليس مدرب إسبانيول، 3 مباريات خلال شهر ديسمبر في الليجا، حقق الفوز في جميع المباريات أيضاً أمام رايو فاييكانو، خيتافي وأتلتيك بلباو.

وأخيراً خاض كلاوديو خيرالديز مدرب سيلتا فيجو، 3 مباريات خلال شهر ديسمبر في الليجا، حقق الفوز في مباراتين أمام ريال مدريد وأتلتيك بلباو وتعادل في مباراة أمام ريال أوفييدو.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025