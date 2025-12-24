تقارير: برشلونة مهتم بثنائي نوتنجهام فورست

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعبين اثنين من نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وتشير صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن موريلو، مدافع نوتنجهام، عاد إلى دائرة اهتمامات برشلونة، الذي راقبه في وقت سابق.

ويحظى اللاعب البرازيلي باهتمام برشلونة بسبب قدراته ومهاراته في التعامل مع الكرة وسرعته وقراءته الممتازة للمباراة، مما يجعله مثاليا لأسلوب البارسا، وفقا للصحيفة الكتالونية.

ويظهر موريلو كخيار مطروح على جدول أعمال برشلونة للصيف المقبل، مع استحالة الانتقال في يناير تقريبا بسبب الأزمة المالية ووضع سقف الرواتب.

اللاعب الثاني الذي يراقبه برشلونة هو المدافع البرازيلي الآخر جاير كونيا، الذي كان قريبا أيضا من النادي في عام 2023، لكن الإصابة حالت دون إتمام الصفقة.

كان برشلونة يخطط بالفعل للتعاقد مع مدافع في صيف 2026، لكن إصابة أندرياس كريستنسن تعني أنه قد يضطر إلى البحث في سوق الانتقالات مبكرا.

ويغيب المدافع الدنماركي لمدة 4 أشهر، مما يعني أن المدرب هانز فليك سيعتمد على 6 مدافعين فقط طوال في أغلب الفترة المتبقية من الموسم.

ويُركز النادي الكتالوني بالفعل على عدد من اللاعبين الذين يُخطط لضمهم على المدى الطويل خلال صيف 2026، ولكنه يُقيّم حاليا التعاقدات قصيرة الأجل المحتملة لما تبقى من العام.

ويبدو أن فليك يُؤيد بشدة التعاقد مع لاعبين جدد، لكن ديكو المدير الرياضي للنادي يبدو مترددا قبل اتخاذ تلك الخطوة.