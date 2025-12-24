تقارير: برشلونة مهتم بثنائي نوتنجهام فورست

فيديو قد يعجبك
"تدريبات استشفائية وجمل فنية".. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا
بعد مباراة زيمبابوي.. ثنائي منتخب مصر مهدد بالإيقاف في كأس أمم أفريقيا
"يخضعان للتأهيل".. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة حمدي ومصطفى محمد
"التسديد من بعيد ميزته".. كيف يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه ضد جنوب أفريقيا؟
لم يسلم منهم حراس الفراعنة.. ثنائي جنوب أفريقيا الخطر الأكبر أمام مرمى منتخب مصر
