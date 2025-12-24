المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
17:00
السودان

السودان

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

تقارير: برشلونة مهتم بثنائي نوتنجهام فورست

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:40 م 24/12/2025
فريق برشلونة

برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعبين اثنين من نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وتشير صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن موريلو، مدافع نوتنجهام، عاد إلى دائرة اهتمامات برشلونة، الذي راقبه في وقت سابق.

ويحظى اللاعب البرازيلي باهتمام برشلونة بسبب قدراته ومهاراته في التعامل مع الكرة وسرعته وقراءته الممتازة للمباراة، مما يجعله مثاليا لأسلوب البارسا، وفقا للصحيفة الكتالونية.

ويظهر موريلو كخيار مطروح على جدول أعمال برشلونة للصيف المقبل، مع استحالة الانتقال في يناير تقريبا بسبب الأزمة المالية ووضع سقف الرواتب.

اللاعب الثاني الذي يراقبه برشلونة هو المدافع البرازيلي الآخر جاير كونيا، الذي كان قريبا أيضا من النادي في عام 2023، لكن الإصابة حالت دون إتمام الصفقة.

كان برشلونة يخطط بالفعل للتعاقد مع مدافع في صيف 2026، لكن إصابة أندرياس كريستنسن تعني أنه قد يضطر إلى البحث في سوق الانتقالات مبكرا.

ويغيب المدافع الدنماركي لمدة 4 أشهر، مما يعني أن المدرب هانز فليك سيعتمد على 6 مدافعين فقط طوال في أغلب الفترة المتبقية من الموسم.

ويُركز النادي الكتالوني بالفعل على عدد من اللاعبين الذين يُخطط لضمهم على المدى الطويل خلال صيف 2026، ولكنه يُقيّم حاليا التعاقدات قصيرة الأجل المحتملة لما تبقى من العام.

ويبدو أن فليك يُؤيد بشدة التعاقد مع لاعبين جدد، لكن ديكو المدير الرياضي للنادي يبدو مترددا قبل اتخاذ تلك الخطوة.

الدوري الإنجليزي برشلونة نوتنجهام فورست

الإحصائيات

