كلام فى الكورة
للمرة التاسعة.. أتلتيكو مدريد يقترب من تجديد عقد سيميوني

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:55 م 24/12/2025
دييجو سيميوني

دييجو سيميوني

يبدو الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، قريبا من تمديد فترته الطويلة مع النادي العاصمي.

سيميوني يتولى تدريب أتلتيكو منذ عام 2011 حتى الآن، ما يجعله من أكثر المدربين استمرارا مع فريق واحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أتلتيكو يسعى لتجديد عقد سيميوني، الذي ينتهي في 2027، أي بنهاية الموسم المقبل.

ومن المحتمل أن يمتد العقد الجديد حتى صيف 2030، علما بأن هذه ستكون المرة التاسعة التي يتم فيها تمديد عقده مع أتلتيكو.

يأتي ذلك بعد تغيير ملكية نادي أتلتيكو مدريد، مما أثار شكوكا حول مستقبل المدير الفني الأرجنتيني.

وكان اسم سيميوني قد اقترن بعدة أندية مؤخرا، من بينها إنتر ميلان الإيطالي، الذي مثله سابقا كلاعب.

جدير بالذكر أن سيميوني قاد أتلتيكو للتتويج بـ8 ألقاب محلية وقارية، بجانب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني

