راشفورد: بيئة برشلونة رائعة.. وأنا هنا لمساعدتهم على الفوز بالألقاب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:26 م 24/12/2025
ماركوس راشفورد

ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

كشف ماركوس راشفورد نجم نادي برشلونة، المعار من صفوف فريق مانشستر يونايتد، سر تألقه مع النادي الكتالوني، مشيرًا لرغبته في البقاء مع النادي الإسباني.

وقال راشفورد في تصريحات لصحيفة سبورت، حول ما إذا كانت رغبته في تمديد البقاء بإسبانيا سبب تركيزه: "بالتأكيد هذا ما أريده، لكنه ليس السبب وراء بذلي قصارى جهدي والعمل بجد".

وتابع: "السبب هو رغبتي في الفوز، برشلونة نادٍ رائع، نادٍ معروف بانتصاراته، وهذا النوع من الضغط، أود أن أقول ضغط، لكنه ليس ضغطًا سلبيًا".

وأكمل: "إنه ضغط أتطلع إليه، وأرغب في مواجهته أثناء لعبي كرة القدم، إذا كنت في نادٍ لا يطالب بهذه الأمور، فسيكون من الصعب عليّ أن أكون متحفزًا، إنها بيئة رائعة بالنسبة لي لمواصلة مسيرتي الكروية".

وواصل: "منذ لحظة وصولي شعرت بالترحاب، بالنسبة لي، سبب وجودي هنا هو مساعدة الفريق، أنا هنا لأساعدهم على الفوز بالألقاب".

وأضاف: "لقد قدموا موسمًا رائعًا العام الماضي، ولكن كما هو الحال في الحياة وكرة القدم، تتغير الأمور بسرعة، لذا علينا تكرار الموسم الذي قدمناه العام الماضي، وأنا أركز تمامًا على هذا، والجهاز الفني واللاعبون يعلمون أنني أركز على هذا، وهذا أمر جيد حقًا".

وانضم راشفورد لصفوف كتيبة البلوجرانا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في بداية الموسم، بعد خروجه من حسابات المدرب روبن أموريم، لكنه سجّل سبعة أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة في 24 مباراة هذا الموسم مع المدرب الألماني هانز فليك.

وأكد الجناح البالغ من العمر 28 عاماً رغبته في تمديد إقامته في إسبانيا لما بعد نهاية الموسم، عند انتهاء فترة إعارته، مع وجود خيار للنادي لشرائه نهائياً مقابل 30.3 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أخبار إحصائيات
برشلونة مانشستر يونايتد راشفورد

