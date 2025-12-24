يواصل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، جهوده لإقناع إدارة النادي الملكي بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين البارزين قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، مع التركيز بشكل خاص على ثنائي ليفربول إبراهيما كوناتي وفلوريان فيرتز.

محاولات ألونسو لتدعيم ريال مدريد بثلاثة صفقات كبيرة

وحسب تقرير موقع "ديفينسا سنترال"، فإن ألونسو يسعى أيضًا لضم أنجيلو ستيلر من شتوتجارت، مشكلاً قائمة أولوياته لصفقات يناير، رغم اعترافه بأن تحقيق هذه الصفقات سيكون "مستحيلاً" على الأرجح، وأن بعض الأسماء قد لا تكون متاحة على الإطلاق.

تشابي ألونسو، الذي حقق انتصارات في مبارياته الثلاث الأخيرة مع ريال مدريد، يرى أن ضم كوناتي وويرتز سيضيف قوة هجومية ودفاعية للفريق، مستفيدًا من خبرته السابقة مع فلوفيان في باير ليفركوزن.

بينما أشار موقع TEAMtalk إلى أن ليفربول لا يزال متحفظًا بشأن بيع كوناتي، الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم، ويعتقد أن الوسطاء يحاولون إقناع ريال مدريد بالتراجع عن موقفه الحالي.

يذكر أن ريال مدريد لم يتخذ بعد قرارًا رسميًا بشأن كوناتي، في حين أن فلوريان فيرتز انتقل إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني (133 مليون يورو) بعد مغادرته باير ليفركوزن، وهو ما يزيد من صعوبة أي محاولة للتعاقد معه مجددًا قبل نهاية الموسم الحالي.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا