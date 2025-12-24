المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

- -
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

مفاجآت يناير.. هل ينجح ألونسو في إقناع ريال مدريد بالتعاقد مع ثنائي ليفربول؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:42 م 24/12/2025
فيرتز وألونسو

ألونسو يحلم بالتعاقد مع فيرتز

يواصل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، جهوده لإقناع إدارة النادي الملكي بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين البارزين قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، مع التركيز بشكل خاص على ثنائي ليفربول إبراهيما كوناتي وفلوريان فيرتز.

محاولات ألونسو لتدعيم ريال مدريد بثلاثة صفقات كبيرة

وحسب تقرير موقع "ديفينسا سنترال"، فإن ألونسو يسعى أيضًا لضم أنجيلو ستيلر من شتوتجارت، مشكلاً قائمة أولوياته لصفقات يناير، رغم اعترافه بأن تحقيق هذه الصفقات سيكون "مستحيلاً" على الأرجح، وأن بعض الأسماء قد لا تكون متاحة على الإطلاق.

تشابي ألونسو، الذي حقق انتصارات في مبارياته الثلاث الأخيرة مع ريال مدريد، يرى أن ضم كوناتي وويرتز سيضيف قوة هجومية ودفاعية للفريق، مستفيدًا من خبرته السابقة مع فلوفيان في باير ليفركوزن.

بينما أشار موقع TEAMtalk إلى أن ليفربول لا يزال متحفظًا بشأن بيع كوناتي، الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم، ويعتقد أن الوسطاء يحاولون إقناع ريال مدريد بالتراجع عن موقفه الحالي.

يذكر أن ريال مدريد لم يتخذ بعد قرارًا رسميًا بشأن كوناتي، في حين أن فلوريان فيرتز انتقل إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني (133 مليون يورو) بعد مغادرته باير ليفركوزن، وهو ما يزيد من صعوبة أي محاولة للتعاقد معه مجددًا قبل نهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد ليفربول تشابي ألونسو فلوريان فيرتز أنجيلو ستيلر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

